Bolu'nun yüksek hızlı tren hayali ne olacak?

Bolu Yok Ama… Ankara- İstanbul Hattında Devrim Gibi Yenilik Var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Yenişehir-Bilecik kara yolunu ulaşıma açması, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Bakan Uraloğlu, "Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerdeki işlerin tamamlanmasıyla, Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız" dedi. Bu gelişme, bölge halkı için büyük bir memnuniyet kaynağı oldu.

Türkiye'nin Ulaşım Ağında Büyük Atılım

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımların büyüklüğünü vurguladı. Toplamda 275 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 400 kilometreye çıkarıldığını, 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını ifade etti. Bu gelişmeler, Türkiye'nin ulaşım altyapısında devrim niteliğinde adımlar olarak değerlendiriliyor.

Bilecik Yatırımları ve Yüksek Hızlı Tren

Bakan Uraloğlu, Bilecik'e son 22 yılda yapılan 110 milyar 562 milyon liralık yatırımın altını çizdi. Yenişehir-Bilecik Yolu'nun açılışıyla birlikte, bölge halkının ulaşım konforunun arttırıldığını, 97 virajın ortadan kaldırılarak yolculuk süresinin 51 dakikadan 25 dakikaya düşürüldüğünü belirtti. Bu projeyle yıllık 223 milyon lira tasarruf sağlanacağı ve çevreye olan zararın azaltılacağı vurgulandı.

Bolu için Yüksek Hızlı Tren Umudu

Bolu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki gelişmeleri yakından takip ederken, kendi yüksek hızlı tren projesi için de umutlarını koruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmaları ve yapılan yatırımlar, Bolu'nun da yakın gelecekte bu konfordan faydalanabileceği beklentisini güçlendiriyor. Bolu halkı, yüksek hızlı trenin şehrin ulaşım altyapısına katacağı değeri ve ekonomik faydaları sabırsızlıkla bekliyor.