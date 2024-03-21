2024 Nevruz Kutlamaları BAİBÜ’de

BAİBÜ Kültür Merkezi'nde Nevruz coşkusu başlıyor!
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Kültür Merkezi, 21 Mart 2024 Perşembe günü, baharın müjdecisi Nevruz'u kutlamak için kapılarını açıyor. Geleneksel ve modern etkinliklerle dolu bu özel gün, baharın gelişini kutlamak isteyen herkesi bekliyor.
Açık hava etkinlikleri ile Nevruz ateşi yükselecek
Yer: BAİBÜ Kültür Merkezi önü Tarih ve Saat: 21 Mart 2024, 13:00
Nevruz kutlamaları, geleneksel Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlıyor. Bu büyüleyici başlangıcın ardından, örs üzerinde demir dövme gösterisi ve ok-yay, matrak, yumurta tokuşturma gibi geleneksel
Türk oyunlarıyla devam edecek.
Mavi Salon'da Kültürel ve Müzikal Bir Ziyafet
Yer: Kültür Merkezi Mavi Salon Tarih ve Saat: 21 Mart 2024, 14:00
Salon etkinlikleri, protokol konuşmaları ile başlayıp, "Türk Dünyasında Nevruz" başlıklı bir panelle sürecek. Panelde, bahar ve doğum konularında Doç. Dr. Erhan ÇAPRAZ ve Türk edebiyatında Nevruz temalı bir sunumla Dr. Öğr. Üyesi Hamdi BİRGÖREN yer alacak.
Baharın melodileri ile Nevruz esintileri
Baharın gelişini müzikle kutlayacak olan dinleti, Doç. Dr. İsmail SÖZEN ve ekibinin yanı sıra, Türk dünyasından gelen sanatçılar Nursat SULTANGALİ, Dilnaz BAKTYBAYEVA ve diğerleri tarafından sunulacak. Geleneksel ve modern enstrümanların bir araya geldiği bu özel dinletiler, Nevruz'un evrensel ruhunu yansıtacak.
BAİBÜ Kültür Merkezi'nde Nevruz'un coşkusunu yaşayın
2024 Nevruz etkinlikleri, BAİBÜ Kültür Merkezi'nde baharın tazeliğini ve yenilenme hissini ziyaretçilere sunacak. Geleneksel ve kültürel zenginliklerin ön planda olduğu bu özel güne, tüm Bolulular davet edildi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.