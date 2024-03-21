2024 Nevruz Kutlamaları BAİBÜ’de

BAİBÜ Kültür Merkezi'nde Nevruz coşkusu başlıyor!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Kültür Merkezi, 21 Mart 2024 Perşembe günü, baharın müjdecisi Nevruz'u kutlamak için kapılarını açıyor. Geleneksel ve modern etkinliklerle dolu bu özel gün, baharın gelişini kutlamak isteyen herkesi bekliyor.

Açık hava etkinlikleri ile Nevruz ateşi yükselecek

Yer: BAİBÜ Kültür Merkezi önü Tarih ve Saat: 21 Mart 2024, 13:00

Nevruz kutlamaları, geleneksel Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlıyor. Bu büyüleyici başlangıcın ardından, örs üzerinde demir dövme gösterisi ve ok-yay, matrak, yumurta tokuşturma gibi geleneksel

Türk oyunlarıyla devam edecek.

Mavi Salon'da Kültürel ve Müzikal Bir Ziyafet

Yer: Kültür Merkezi Mavi Salon Tarih ve Saat: 21 Mart 2024, 14:00

Salon etkinlikleri, protokol konuşmaları ile başlayıp, "Türk Dünyasında Nevruz" başlıklı bir panelle sürecek. Panelde, bahar ve doğum konularında Doç. Dr. Erhan ÇAPRAZ ve Türk edebiyatında Nevruz temalı bir sunumla Dr. Öğr. Üyesi Hamdi BİRGÖREN yer alacak.

Baharın melodileri ile Nevruz esintileri

Baharın gelişini müzikle kutlayacak olan dinleti, Doç. Dr. İsmail SÖZEN ve ekibinin yanı sıra, Türk dünyasından gelen sanatçılar Nursat SULTANGALİ, Dilnaz BAKTYBAYEVA ve diğerleri tarafından sunulacak. Geleneksel ve modern enstrümanların bir araya geldiği bu özel dinletiler, Nevruz'un evrensel ruhunu yansıtacak.

BAİBÜ Kültür Merkezi'nde Nevruz'un coşkusunu yaşayın

2024 Nevruz etkinlikleri, BAİBÜ Kültür Merkezi'nde baharın tazeliğini ve yenilenme hissini ziyaretçilere sunacak. Geleneksel ve kültürel zenginliklerin ön planda olduğu bu özel güne, tüm Bolulular davet edildi.