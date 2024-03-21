21 Mar 2024 - 11:05- Spor G:

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada mağlubiyeti unuttu

Boluspor, Yalçın Koşukavak liderliğinde iç sahada yenilmez bir kaleye dönüştü. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden kırmızı-beyazlılar, dikkat çekici performansıyla Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esiyor.

Mustafa Aykan
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Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada mağlubiyeti unuttu mask
Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada mağlubiyeti unuttu
Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada mağlubiyeti unuttu
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Trendyol 1. Lig'in parlayan takımlarından Boluspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğinde iç saha maçlarında adeta bir kale gibi duruyor. Son beş iç saha maçında dört galibiyet ve bir beraberlikle rakiplerine geçit vermeyen Bolu temsilcisi, bu süreçte sadece 3 gol kalesinde görürken, rakip ağları 7 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada mağlubiyeti unuttu

Koşukavak etkisi: Boluspor'un dönüşümü

Boluspor, Turgay Altay'ın ayrılışının ardından Yalçın Koşukavak ile anlaştı ve bu hamle, takımın kaderini değiştirdi. Koşukavak'ın stratejileri ve liderliği altında, kırmızı-beyazlılar özellikle Bolu Atatürk Stadyumu'nda rakiplerine karşı adeta bir duvar ördü. Takım, Koşukavak ile son dört aydır iç sahada mağlup olmadı, bu süreçte Manisa FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Giresunspor gibi güçlü rakipleri mağlup ederek evinde 13 puan topladı.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada mağlubiyeti unuttu

Boluspor'un hedefi: Seriyi sürdürmek

Yalçın Koşukavak'ın çıkış yapan Boluspor'u, kalan dört iç saha maçında da bu başarılı performansı sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, sahadaki üstün performansını koruyarak Trendyol 1. Lig'de zirveye oynama amacında. Boluspor'un bu istikrarlı performansı, takımın ligdeki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda taraftarlarına da büyük bir moral kaynağı oluyor.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada mağlubiyeti unuttu

Boluspor’un dengeli oyunu

Boluspor'un iç saha maçlarındaki bu başarısı, Yalçın Koşukavak'ın teknik direktörlük becerileri ve takımın kolektif oyun anlayışının bir sonucu olarak öne çıkıyor. Koşukavak yönetimindeki Boluspor, hem savunmada hem de hücumda dengeli bir performans sergileyerek rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başarıyor.

Boluspor, Yalçın Koşukavak ile iç sahada mağlubiyeti unuttu

 

 

 

 

 

# giresunspor, boluspor

21 Mar 2024 - 11:05 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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