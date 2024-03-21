21 Mar 2024 - 16:00- Gündem G:

Dereye uçan otomobilden sağ salim çıktı

Bolu Mengen-Devrek yolunda meydana gelen korkutucu trafik kazasında, bir otomobilin 10 metre yükseklikten dereye uçması sonucu sürücü, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Sürücü Hikmet G.'nin sağlık durumu iyi.

Elif Sarıhan
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Dereye uçan otomobilden sağ salim çıktı mask
Dereye uçan otomobilden sağ salim çıktı
Dereye uçan otomobilden sağ salim çıktı
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Bolu'da dereye uçan otomobil

Bolu'nun Mengen ile Devrek arasında, Dorukhan Tüneli yakınlarında yaşanan trafik kazası, adeta bir mucizeyi beraberinde getirdi. Zonguldak yönüne ilerlerken kontrolden çıkan bir otomobil, 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Olay, sürücünün hayatta kalmasıyla mucizevi bir kurtuluş hikayesine dönüştü.

Dereye uçan otomobilden sağ salim çıktı

Kazanın detayları ve yardım seferberliği

Kaza, Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde öğlen saatlerinde gerçekleşti. 60 yaşındaki sürücü Hikmet G., yönetimindeki Mercedes marka aracıyla bilinmeyen bir sebepten dereye uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, derhal Hikmet G.'ye yardım etmek için harekete geçti.

Dereye uçan otomobilden sağ salim çıktı

Hızlı müdahale hayat kurtardı

Kaza sonrası itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkıştığı yerden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne taşındı.Dereye uçan otomobilden sağ salim çıktı

Sürücünün durumu ve kurtuluşu

Kazadan mucizevi bir şekilde kurtulan Hikmet G.'nin sağlık durumu iyi olarak bildirildi. Bu kaza, beklenmedik durumlarda sürücülerin ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini ve profesyonel ekiplerin yanı sıra vatandaşların yardımının önemini bir kez daha hatırlattı.

# ankara, otomobil, polis, trafik, kaza

21 Mar 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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