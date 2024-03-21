Dereye uçan otomobilden sağ salim çıktı

Bolu'da dereye uçan otomobil

Bolu'nun Mengen ile Devrek arasında, Dorukhan Tüneli yakınlarında yaşanan trafik kazası, adeta bir mucizeyi beraberinde getirdi. Zonguldak yönüne ilerlerken kontrolden çıkan bir otomobil, 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Olay, sürücünün hayatta kalmasıyla mucizevi bir kurtuluş hikayesine dönüştü.

Kazanın detayları ve yardım seferberliği

Kaza, Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde öğlen saatlerinde gerçekleşti. 60 yaşındaki sürücü Hikmet G., yönetimindeki Mercedes marka aracıyla bilinmeyen bir sebepten dereye uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, derhal Hikmet G.'ye yardım etmek için harekete geçti.

Hızlı müdahale hayat kurtardı

Kaza sonrası itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkıştığı yerden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Sürücünün durumu ve kurtuluşu

Kazadan mucizevi bir şekilde kurtulan Hikmet G.'nin sağlık durumu iyi olarak bildirildi. Bu kaza, beklenmedik durumlarda sürücülerin ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini ve profesyonel ekiplerin yanı sıra vatandaşların yardımının önemini bir kez daha hatırlattı.