- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 9 yıl sonra büyük buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl sonra 22 Mart'ta Karabük'e dönüyor. Seçim öncesi kritik ziyaret, halka hitap ve AK Parti'nin davetiyle tarihi bir buluşma yaşanacak.

İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 9 yıl sonra büyük buluşma mask
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Seçim Öncesi Kritik Ziyaret
31 Mart yerel seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabük ziyareti, siyasi gündemde önemli bir yer tutuyor. Erdoğan'ın kentte yapacağı konuşma, seçim öncesi stratejilerin ve vaatlerin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Karabük'te Heyecan Dorukta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretinden bu yana geçen dokuz yılın ardından, Karabük halkı, liderlerini yeniden kucaklamaya hazırlanıyor. Bu özel gün, şehrin sosyal ve siyasi hayatında unutulmaz bir an olarak kaydedilecek.

AK Parti'den Davet Var
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, tüm halkı bu tarihi buluşmaya davet etti. Salt, "Cumhurbaşkanımızın Karabük'te yapacağı konuşma, şehrimiz için büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu özel günü birlikte yaşamaya davet ediyoruz," dedi.
# karabük, ak parti, ziyaret, seçim

21 Mar 2024 - 10:48 Karabük- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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