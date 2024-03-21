Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 9 yıl sonra büyük buluşma

Seçim Öncesi Kritik Ziyaret

31 Mart yerel seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabük ziyareti, siyasi gündemde önemli bir yer tutuyor. Erdoğan'ın kentte yapacağı konuşma, seçim öncesi stratejilerin ve vaatlerin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Karabük'te Heyecan Dorukta

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretinden bu yana geçen dokuz yılın ardından, Karabük halkı, liderlerini yeniden kucaklamaya hazırlanıyor. Bu özel gün, şehrin sosyal ve siyasi hayatında unutulmaz bir an olarak kaydedilecek.

AK Parti'den Davet Var

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, tüm halkı bu tarihi buluşmaya davet etti. Salt, "Cumhurbaşkanımızın Karabük'te yapacağı konuşma, şehrimiz için büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu özel günü birlikte yaşamaya davet ediyoruz," dedi.