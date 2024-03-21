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Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!

Boluspor'da kaleci Çağlar Şahin Akbaba, 27 maçta 2430 dakika sahada kalarak takımın istikrar sembolü oldu. Kaleyi 8 kez gole kapatan Akbaba, takımın başarısında kilit rol oynuyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular! mask
Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!
Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!
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Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızlarından Boluspor’un başarısının sembollerinden biri 29 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba olarak öne çıkıyor. 27 hafta boyunca kesintisiz sahada yer alarak takımına güven veren Akbaba, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın da vazgeçilmez tercihi haline geldi.

Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!

Boluspor’da istikrarın adı

Sezon başından bu yana Trendyol 1. Lig'in zorlu maratonunda Boluspor'un kalesini koruyan Çağlar Şahin Akbaba, 27 maçta toplam 2.430 dakika boyunca sahada kalarak takımının güvenliğini sağladı. Bu süre zarfında kaleyi 8 kez gole kapatan Akbaba, Kalesinde 28 gole engel olamadı.

Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!

Boluspor'un demir yumruğu

Boluspor'un savunma hattı, Çağlar Şahin Akbaba'nın liderliğinde rakiplerine zor anlar yaşattı. Akbaba'yı, toplamda 2363 dakika ile Onur Ulaş, 2300 dakika ile NabyOulare, 2081 dakika ile Oğuz Kaan ve 2070 dakika ile Posmac izledi. Bu isimler, takımlarının defansif başarısında önemli rol oynayarak en çok forma giyen oyuncular olarak öne çıktılar.

Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!

Boluspor'un başarısının mimarı

Takımın başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Çağlar Şahin Akbaba ve diğer anahtar oyuncuların sürekli performansıyla ligde dikkat çekici bir konuma yükseldi. Koşukavak'ın stratejik hamleleri ve oyuncu yönetimi, Boluspor'u zirve yarışında iddialı bir konuma taşıdı.

Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!

Boluspor'un yol haritası

Milli aranın ardından Bolu Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Boluspor, Kaptan Çağlar Şahin Akbaba'nın liderliğindeki güçlü kadrosuyla ligdeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Takım, kalan maçlarda da aynı istikrar ve performansı sergileyerek başarıya ulaşmanın peşinde.

Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!

Bu süreçte, Çağlar Şahin Akbaba ve diğer anahtar oyuncuların performansı, Boluspor'un Trendyol 1. Lig'deki başarısını şekillendirecek en önemli faktörler arasında yer alıyor. Takımın geleceği, bu oyuncuların sahadaki varlıklarıyla doğrudan ilişkili olarak gelişiyor

Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!

# boluspor

21 Mar 2024 - 11:35 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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