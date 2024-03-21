Boluspor’da Trendyol 1.Lig 27. hafta sonunda en çok süre alan futbolcular!

Trendyol 1. Lig'in parlayan yıldızlarından Boluspor’un başarısının sembollerinden biri 29 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba olarak öne çıkıyor. 27 hafta boyunca kesintisiz sahada yer alarak takımına güven veren Akbaba, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın da vazgeçilmez tercihi haline geldi.

Boluspor’da istikrarın adı

Sezon başından bu yana Trendyol 1. Lig'in zorlu maratonunda Boluspor'un kalesini koruyan Çağlar Şahin Akbaba, 27 maçta toplam 2.430 dakika boyunca sahada kalarak takımının güvenliğini sağladı. Bu süre zarfında kaleyi 8 kez gole kapatan Akbaba, Kalesinde 28 gole engel olamadı.

Boluspor'un demir yumruğu

Boluspor'un savunma hattı, Çağlar Şahin Akbaba'nın liderliğinde rakiplerine zor anlar yaşattı. Akbaba'yı, toplamda 2363 dakika ile Onur Ulaş, 2300 dakika ile NabyOulare, 2081 dakika ile Oğuz Kaan ve 2070 dakika ile Posmac izledi. Bu isimler, takımlarının defansif başarısında önemli rol oynayarak en çok forma giyen oyuncular olarak öne çıktılar.

Boluspor'un başarısının mimarı

Takımın başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Çağlar Şahin Akbaba ve diğer anahtar oyuncuların sürekli performansıyla ligde dikkat çekici bir konuma yükseldi. Koşukavak'ın stratejik hamleleri ve oyuncu yönetimi, Boluspor'u zirve yarışında iddialı bir konuma taşıdı.

Boluspor'un yol haritası

Milli aranın ardından Bolu Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Boluspor, Kaptan Çağlar Şahin Akbaba'nın liderliğindeki güçlü kadrosuyla ligdeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Takım, kalan maçlarda da aynı istikrar ve performansı sergileyerek başarıya ulaşmanın peşinde.

Bu süreçte, Çağlar Şahin Akbaba ve diğer anahtar oyuncuların performansı, Boluspor'un Trendyol 1. Lig'deki başarısını şekillendirecek en önemli faktörler arasında yer alıyor. Takımın geleceği, bu oyuncuların sahadaki varlıklarıyla doğrudan ilişkili olarak gelişiyor