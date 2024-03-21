Bolu temsilcisi Karpars, rakiplerine göz açtırmıyor: İstanbul Vardar'ı mağlup etti!

Bölgesel Basketbol heyecanı devam ediyor. İlimizi Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde temsil eden Karpars Basketbol Takımı, galibiyet serisini sürdürüyor. Ligin ilk haftasında evinde Anadolu Asist'i mağlup eden ekip, ikinci maçında da zaferle ayrılarak basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

Karparsgüç gösterisi yaptı

Karpars, ligin ikinci haftasında deplasmanda Uzman Akademi İstanbul Vardar ile karşılaştı. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin galibi, 71-61'lik skorla Karpars oldu. Bu sonuçla birlikte Karpars, ligin üst sıralarında yer almayı başardı ve gelecek maçlar için moral buldu.

Bolu’da yeni bir heyecan

Spor dünyasına yeni bir soluk getiren Karpars Basketbol Takımı, kısa sürede önemli başarılar elde etti. Takım, hem bölgesel ligde hem de ilimizde basketbolun popülerliğini artırmayı hedefliyor.

Gelecek maç büyük heyecan

Karpars'ın bir sonraki rakibi, Falcon Atletik. 23 Mart Cumartesi günü, saat 14.00'te başlayacak olan bu önemli karşılaşma, 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak. Karpars, bu maçla galibiyet serisini devam ettirip, taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.