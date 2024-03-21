Lösemi mücadelesini kaybeden sınıf öğretmeni

Lösemi Savaşçısı Bir Öğretmenin Hikayesi
Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu'nda görev yaparken lösemi teşhisi konulan Ercan Özmeneroğlu, hastalığına karşı koyabilmek için uzun süre mücadele etti. Evli ve bir çocuk babası olan Özmeneroğlu için, öğretmen arkadaşları tarafından sosyal medya üzerinden ilik nakli kampanyası başlatıldı. Ancak bu çabalar, sevilen öğretmenin hayatını kurtarmaya yetmedi.
Eğitim Camiasından ve Sosyal Medyadan Destek Yağdı
Ercan Özmeneroğlu'nun hastalığına dikkat çekmek ve gerekli tedaviye ulaşabilmesi için başlatılan kampanya, geniş bir destek topluluğu oluşturdu. Kastamonu ve çevresindeki eğitimciler, öğrenciler ve veliler, Özmeneroğlu ailesine destek olmak için seferber oldu. Ancak, tüm çabalarına rağmen Özmeneroğlu, lösemiyle olan savaşını kaybetti.
Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Ercan Özmeneroğlu'nun cenazesi, bugün memleketi Mersin'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Öğretmenin vefatı, öğrencileri ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.