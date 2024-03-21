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Lösemi mücadelesini kaybeden sınıf öğretmeni

Kastamonu'nun sevilen sınıf öğretmeni Ercan Özmeneroğlu, lösemiyle verdiği uzun mücadeleyi kaybetti. 37 yaşındaki öğretmen, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Ercan Özmeneroğlu'nun vefatı, eğitim camiasında ve sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

İhlas Haber Ajansı
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Lösemi mücadelesini kaybeden sınıf öğretmeni mask
Lösemi mücadelesini kaybeden sınıf öğretmeni
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Lösemi Savaşçısı Bir Öğretmenin Hikayesi

Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu'nda görev yaparken lösemi teşhisi konulan Ercan Özmeneroğlu, hastalığına karşı koyabilmek için uzun süre mücadele etti. Evli ve bir çocuk babası olan Özmeneroğlu için, öğretmen arkadaşları tarafından sosyal medya üzerinden ilik nakli kampanyası başlatıldı. Ancak bu çabalar, sevilen öğretmenin hayatını kurtarmaya yetmedi.

Eğitim Camiasından ve Sosyal Medyadan Destek Yağdı

Ercan Özmeneroğlu'nun hastalığına dikkat çekmek ve gerekli tedaviye ulaşabilmesi için başlatılan kampanya, geniş bir destek topluluğu oluşturdu. Kastamonu ve çevresindeki eğitimciler, öğrenciler ve veliler, Özmeneroğlu ailesine destek olmak için seferber oldu. Ancak, tüm çabalarına rağmen Özmeneroğlu, lösemiyle olan savaşını kaybetti.Lösemi mücadelesini kaybeden sınıf öğretmeni

Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Ercan Özmeneroğlu'nun cenazesi, bugün memleketi Mersin'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Öğretmenin vefatı, öğrencileri ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.
# Medya, destek, eğitim, çocuk

21 Mar 2024 - 10:52 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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