Emeklilerin çığlığı Bolu'dan yükseliyor, "Yaşanabilir bir emeklilik için birlikteyiz"

Bolu'da, emeklilik hayatının zorluklarına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen emekliler, adil ve insanca bir yaşam taleplerini güçlü bir şekilde ifade ettiler. Tüm Emekliler Sendikası'nın öncülük ettiği bu etkinlik, emeklilerin seslerini duyurma ve hakları için mücadele etme kararlılığını gösterdi.

Emeklilikte Adalet Arayışı

Bolu'nun soğuk ve yağmurlu havasına rağmen, "Sadaka değil, insanca yaşam" talebiyle bir araya gelen emekliler, İzzet Baysal Anıtı'ndan Kardelen Meydanı'na kadar yürüdüler. Bu yürüyüş, emeklilerin ekonomik krizler karşısında yaşadıkları zorluklara ve düşük emekli maaşlarının getirdiği ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Emekliler adına yapılan basın açıklamasında, yıllarca ülkeye hizmet etmiş bireylerin, emeklilik dönemlerinde yoksulluk içinde yaşamak zorunda bırakıldığına vurgu yapıldı.

Emeklilerin Talepleri ve Beklentileri

Emekliler, yaşanabilir bir emeklilik için bir dizi talepte bulundular. Bu talepler arasında, belediyeler tarafından emeklilere yönelik sosyal tesislerin ve huzurevlerinin inşası, ulaşım ve sağlık hizmetlerinde kolaylıkların sağlanması, temel ihtiyaç maddeleri ve enerji faturalarından alınan vergilerin kaldırılması, emekli maaşlarının artırılması ve maaş adaletsizliklerinin giderilmesi yer aldı. Bu talepler, emeklilerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve onlara hak ettikleri saygının gösterilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Birlikte Güçlüyüz: Emeklilerin Mesajı

Yaklaşan yerel seçimler öncesi, emeklilerin birleşerek, kendilerini yoksulluğa mahkum eden politikalara ve yöneticilere karşı güçlerini kullanmaları gerektiği mesajı verildi. Emeklilerin örgütlenme ve birlikte hareket etme çağrısı, değişim yaratma potansiyellerinin altını çizdi. Bu birlik, emeklilerin seslerini daha geniş kitlelere duyurarak, yaşanabilir bir emeklilik için gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlayabilir.