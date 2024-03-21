AYM karar verdi o para artık alınabilecek!

Anayasa Mahkemesi'nden işçilere tarihi karar

Anayasa Mahkemesi, işçilerin uzun süredir beklediği kritik bir kararı verdi. Deniz İş Kanunu'ndaki, işçilerin yıllık izin ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili düzenlemeyi iptal ederek, çalışan haklarında önemli bir iyileştirme sağladı. Bu karar, işçi haklarının güçlendirilmesi adına atılmış büyük bir adımdır.

Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Bu önemli değişiklik, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklarda sıkça rastlanan bu uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonucunda gerçekleşti. AYM, bu başvuruyu değerlendirerek, çalışanların lehine tarihi bir karar verdi.

Kararın anayasal temelleri

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının temelinde, Deniz İş Kanunu'nda yer alan düzenlemenin, diğer iş kanunlarıyla kıyaslandığında Anayasal eşitlik ilkesine aykırı bir durum teşkil etmesi yatıyor. Mahkeme, işçinin dinlenme hakkının Anayasal olarak güvence altına alındığını vurguladı.

Geçici Süre ve Yeni Düzenleme Beklentisi Anayasa Mahkemesi, iptal kararının ardından oluşabilecek yasal boşluğu önlemek amacıyla, yasama organına altı ay süre tanıdı. Bu süre içinde, konuyla ilgili yeni bir yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor.

Kararın yürürlüğe giriş tarihi

Bu dönüşüm niteliğindeki karar, 14 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren, Deniz İş Kanunu'nda yer alan ve çalışanların yıllık izin ücretinin ödenmemesini öngören düzenleme tamamen kaldırılmış olacak.

İş hukukunda yeni bir çağ

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, iş hukukunda yeni bir çağın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Artık milyonlarca çalışan, hak ettikleri yıllık izin ücretini alma güvencesine kavuştu. Yargıtay'ın bu konudaki girişimi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı, işçi haklarının korunması adına tarihi bir kazanım olarak görülüyor.