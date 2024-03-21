Büyük deprem tatbikatı! Hazırlık ve işbirliği örneği

Eğitim ve İşbirliği ile Afetlere Hazırlık
Tatbikat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, yerel yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin gözlemi altında, okul bahçesinde başladı. 2 dakika süren siren sesi ile harekete geçen katılımcılar, "çök-kapan-tutun" hareketini uygulayarak sınıfları güvenli bir şekilde tahliye etti. Acil toplanma bölgesinde toplanan öğrenciler, afet durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini pratikte gördü.
Gerçekçi Senaryolar ve Profesyonel Müdahale
AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, gaz kaçağı ihtimaline karşı okulu detaylı bir şekilde kontrol etti. Ayrıca, deprem sırasında dolapların devrilmesi sonucu mahsur kalanlar, profesyonel ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Okulun üçüncü katında mahsur kalan afetzedeler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Afet Bilincinin Artırılması Hedefi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Odabaşoğlu, deprem coğrafyasında yaşamanın getirdiği sorumlulukları vurgulayarak, sürekli eğitim ve hazırlıkların önemine dikkat çekti. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin ışığında, genç nesillerin afetlere hazır bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Safranbolu'da, AFAD, MEB AKUB, itfaiye ve sağlık ekipleri işbirliği ile okullarda düzenlenecek tatbikatların devam edeceğini ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.