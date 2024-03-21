Büyük deprem tatbikatı! Hazırlık ve işbirliği örneği

Eğitim ve İşbirliği ile Afetlere Hazırlık

Tatbikat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, yerel yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin gözlemi altında, okul bahçesinde başladı. 2 dakika süren siren sesi ile harekete geçen katılımcılar, "çök-kapan-tutun" hareketini uygulayarak sınıfları güvenli bir şekilde tahliye etti. Acil toplanma bölgesinde toplanan öğrenciler, afet durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini pratikte gördü.

Gerçekçi Senaryolar ve Profesyonel Müdahale

AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, gaz kaçağı ihtimaline karşı okulu detaylı bir şekilde kontrol etti. Ayrıca, deprem sırasında dolapların devrilmesi sonucu mahsur kalanlar, profesyonel ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Okulun üçüncü katında mahsur kalan afetzedeler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Afet Bilincinin Artırılması Hedefi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Odabaşoğlu, deprem coğrafyasında yaşamanın getirdiği sorumlulukları vurgulayarak, sürekli eğitim ve hazırlıkların önemine dikkat çekti. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin ışığında, genç nesillerin afetlere hazır bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Safranbolu'da, AFAD, MEB AKUB, itfaiye ve sağlık ekipleri işbirliği ile okullarda düzenlenecek tatbikatların devam edeceğini ifade etti.