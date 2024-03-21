- Eğitim

Büyük deprem tatbikatı! Hazırlık ve işbirliği örneği

Karabük Safranbolu, depreme hazırlık konusunda önemli bir adım attı. Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kapsamlı "deprem tatbikatı", bölgenin afetlere hazırlıklı olma kapasitesini artırmayı hedefledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde, AFAD, UMKE, MEB AKUB, Safranbolu İtfaiyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ambulansları işbirliği içinde gerçekleşen tatbikat, gerçekçi senaryolarla dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Büyük deprem tatbikatı! Hazırlık ve işbirliği örneği mask
Büyük deprem tatbikatı! Hazırlık ve işbirliği örneği
Büyük deprem tatbikatı! Hazırlık ve işbirliği örneği
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Eğitim ve İşbirliği ile Afetlere Hazırlık

Tatbikat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, yerel yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin gözlemi altında, okul bahçesinde başladı. 2 dakika süren siren sesi ile harekete geçen katılımcılar, "çök-kapan-tutun" hareketini uygulayarak sınıfları güvenli bir şekilde tahliye etti. Acil toplanma bölgesinde toplanan öğrenciler, afet durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini pratikte gördü.

Büyük deprem tatbikatı! Hazırlık ve işbirliği örneği

Gerçekçi Senaryolar ve Profesyonel Müdahale

AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, gaz kaçağı ihtimaline karşı okulu detaylı bir şekilde kontrol etti. Ayrıca, deprem sırasında dolapların devrilmesi sonucu mahsur kalanlar, profesyonel ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Okulun üçüncü katında mahsur kalan afetzedeler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Büyük deprem tatbikatı! Hazırlık ve işbirliği örneği

Afet Bilincinin Artırılması Hedefi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Odabaşoğlu, deprem coğrafyasında yaşamanın getirdiği sorumlulukları vurgulayarak, sürekli eğitim ve hazırlıkların önemine dikkat çekti. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin ışığında, genç nesillerin afetlere hazır bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Safranbolu'da, AFAD, MEB AKUB, itfaiye ve sağlık ekipleri işbirliği ile okullarda düzenlenecek tatbikatların devam edeceğini ifade etti.Büyük deprem tatbikatı! Hazırlık ve işbirliği örneği

# eğitim, deprem

21 Mar 2024 - 10:58 Karabük/ Safranbolu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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