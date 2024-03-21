- Asayiş

Uyuşturucu etkisi altında araç kullandı

Kastamonu'da uyuşturucu etkisi altında araç kullanırken yakalanan sürücüye 33 bin TL ceza! Polis, araçta uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu etkisi altında araç kullandı mask
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Kastamonu Polisi Harekete Geçti: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrolleri sırasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, 0,72 gram metamfetamin, 10 adet cam düzenek, bir adet tabanca, bir adet şarjör ve 51 adet tabanca fişeği bulundu. Bu bulgular, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının yanı sıra silah kaçakçılığına da dikkat çekiyor.

Uyuşturucu etkisi altında araç kullandı

Ağır Ceza: 33 Bin 240 TL

Araç sürücüsü, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan 33 bin 240 TL idari para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, uyuşturucu kullanımının ve bu durumda araç kullanmanın kabul edilemez olduğunu ve ciddi yaptırımlarla karşılaşılacağını gösteriyor.
# araç, para

21 Mar 2024 - 11:03 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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