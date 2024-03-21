31 Mart Seçim yasakları başlıyor

Propaganda serbestliğinin takvimi

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre, yerel seçimlerin arefesinde propaganda serbestliği başlıyor. Bu dönem, 30 Mart Cumartesi günü akşam saat 18.00 itibarıyla sona erecek. Adaylar, bu süre zarfında seçmenlere ulaşmak için çeşitli reklam ve ilan yollarını kullanabilecekler.

Seçim yasaklarının detayları

Seçimlerin şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleşmesi için yasaklar yarından itibaren etkili olacak. Bu yasaklar, 31 Mart saat 23.59'a kadar uygulanacak ve seçim sürecinin düzenini koruyacak.

Yasaklar ve propaganda yöntemleri

Adaylar, seçim sürecinde yazılı basın ve internet siteleri aracılığıyla propaganda yapma özgürlüğüne sahip olacaklar. Ancak, kamusal alanlarda ve belirli saatlerde toplu sözlü propaganda yapılması yasaklanmış durumda.

Elektronik iletişim üzerinden propaganda kısıtlamaları

Elektronik posta ve telefon aracılığıyla yapılabilecek propaganda faaliyetleri sınırlandırıldı. Siyasi partiler, yalnızca kendi üyelerine mesaj gönderme hakkına sahip olacak, bu da seçmenlerin gizliliğine duyulan saygının bir göstergesi.

Kamuoyu araştırmaları üzerine yayın yasağı

Seçim sürecinde, kamuoyu araştırmaları, anketler ve siyasi tahminler üzerine yapılan yayınlar yasaklandı. Bu önlem, seçmen üzerinde yanıltıcı etkilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Resmi kaynakların kullanımına yönelik yasaklar

Bakanlar ve milletvekilleri, seçim propagandası için resmi araçları kullanamayacaklar. Resmi ziyafetler ve protokol gereği etkinlikler de bu yasakların kapsamında. Bu düzenleme, seçim sürecinin eşitlik ve adillik çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla getirildi.