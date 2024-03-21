31 Mart Seçim yasakları başlıyor

Propaganda serbestliğinin takvimi
Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre, yerel seçimlerin arefesinde propaganda serbestliği başlıyor. Bu dönem, 30 Mart Cumartesi günü akşam saat 18.00 itibarıyla sona erecek. Adaylar, bu süre zarfında seçmenlere ulaşmak için çeşitli reklam ve ilan yollarını kullanabilecekler.
Seçim yasaklarının detayları
Seçimlerin şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleşmesi için yasaklar yarından itibaren etkili olacak. Bu yasaklar, 31 Mart saat 23.59'a kadar uygulanacak ve seçim sürecinin düzenini koruyacak.
Yasaklar ve propaganda yöntemleri
Adaylar, seçim sürecinde yazılı basın ve internet siteleri aracılığıyla propaganda yapma özgürlüğüne sahip olacaklar. Ancak, kamusal alanlarda ve belirli saatlerde toplu sözlü propaganda yapılması yasaklanmış durumda.
Elektronik iletişim üzerinden propaganda kısıtlamaları
Elektronik posta ve telefon aracılığıyla yapılabilecek propaganda faaliyetleri sınırlandırıldı. Siyasi partiler, yalnızca kendi üyelerine mesaj gönderme hakkına sahip olacak, bu da seçmenlerin gizliliğine duyulan saygının bir göstergesi.
Kamuoyu araştırmaları üzerine yayın yasağı
Seçim sürecinde, kamuoyu araştırmaları, anketler ve siyasi tahminler üzerine yapılan yayınlar yasaklandı. Bu önlem, seçmen üzerinde yanıltıcı etkilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Resmi kaynakların kullanımına yönelik yasaklar
Bakanlar ve milletvekilleri, seçim propagandası için resmi araçları kullanamayacaklar. Resmi ziyafetler ve protokol gereği etkinlikler de bu yasakların kapsamında. Bu düzenleme, seçim sürecinin eşitlik ve adillik çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla getirildi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.