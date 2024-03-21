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31 Mart Seçim yasakları başlıyor

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi, propaganda serbestliği ve seçim yasakları 30 Mart'ta sona eriyor. Adayların nasıl propaganda yapabileceği, yasakların neler olduğu ve seçim sürecinin adil bir şekilde ilerlemesi için alınan önlemler detaylandırıldı.

Arzu Sarı
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31 Mart Seçim yasakları başlıyor
31 Mart Seçim yasakları başlıyor
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Propaganda serbestliğinin takvimi

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre, yerel seçimlerin arefesinde propaganda serbestliği başlıyor. Bu dönem, 30 Mart Cumartesi günü akşam saat 18.00 itibarıyla sona erecek. Adaylar, bu süre zarfında seçmenlere ulaşmak için çeşitli reklam ve ilan yollarını kullanabilecekler.

31 Mart Seçim yasakları başlıyor

Seçim yasaklarının detayları

Seçimlerin şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleşmesi için yasaklar yarından itibaren etkili olacak. Bu yasaklar, 31 Mart saat 23.59'a kadar uygulanacak ve seçim sürecinin düzenini koruyacak.

31 Mart Seçim yasakları başlıyor

Yasaklar ve propaganda yöntemleri

Adaylar, seçim sürecinde yazılı basın ve internet siteleri aracılığıyla propaganda yapma özgürlüğüne sahip olacaklar. Ancak, kamusal alanlarda ve belirli saatlerde toplu sözlü propaganda yapılması yasaklanmış durumda.

31 Mart Seçim yasakları başlıyor

Elektronik iletişim üzerinden propaganda kısıtlamaları

Elektronik posta ve telefon aracılığıyla yapılabilecek propaganda faaliyetleri sınırlandırıldı. Siyasi partiler, yalnızca kendi üyelerine mesaj gönderme hakkına sahip olacak, bu da seçmenlerin gizliliğine duyulan saygının bir göstergesi.31 Mart Seçim yasakları başlıyor

Kamuoyu araştırmaları üzerine yayın yasağı

Seçim sürecinde, kamuoyu araştırmaları, anketler ve siyasi tahminler üzerine yapılan yayınlar yasaklandı. Bu önlem, seçmen üzerinde yanıltıcı etkilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.31 Mart Seçim yasakları başlıyor

Resmi kaynakların kullanımına yönelik yasaklar

Bakanlar ve milletvekilleri, seçim propagandası için resmi araçları kullanamayacaklar. Resmi ziyafetler ve protokol gereği etkinlikler de bu yasakların kapsamında. Bu düzenleme, seçim sürecinin eşitlik ve adillik çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla getirildi.

# seçim

21 Mar 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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