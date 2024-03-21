Göztepe'nin genç mücevheri: Dennis, Göztepe'de 11'de yerini sağlamlaştırdı

Göztepe'nin genç yeteneği, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Junior Dennis, futbol kariyerinde önemli bir atılım yaparak, sürekli olarak ilk 11'de yer bulma başarısı gösterdi. 2023-2024 sezonunun parlayan yıldızlarından biri olarak dikkat çeken Dennis, kısa sürede futbol severlerin ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözdesi haline geldi.

Genç yetenekten büyük atılım

Dennis'in futbolculuk yolculuğu, Göztepe'nin sarı-kırmızılı scouting ekibi tarafından keşfedilmesiyle yeni bir boyut kazandı. U19 takımına transfer edilen Dennis, ligin ikinci yarısında düzenlenen kamp döneminde sergilediği etkileyici performansla teknik ekip tarafından takdir topladı. Performansı, teknik direktör Stoilov ve yardımcılarını öyle etkiledi ki, genç oyuncu A takım kadrosuna yükseltildi.

Profesyonel sahalarda ilk adımlar

Dennis, profesyonel futbol kariyerindeki ilk maçına, Çorum FK karşısında sakatlanan Doğan Erdoğan'ın yerine oyuna dahil olarak adım attı. Bu maç, genç oyuncunun profesyonellik yolculuğundaki önemli bir dönüm noktası oldu. Sahada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Dennis, Altay, Bandırmaspor, Manisa FK, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Keçireögücü karşısında arka arkaya ilk 11'de forma giyme şansı yakaladı.

İlk 11'in vazgeçilmez ismi

Üst üste 7 maçta sahaya ilk 11'de çıkan Dennis, bu süreçte toplam 648 dakika süre aldı ve rakip ağları 1 kez havalandırma başarısını gösterdi. Genç oyuncunun, teknik direktör Stoilov'un güvenini kazanarak takımdaki yerini sağlamlaştırması, Göztepe'nin gelecek vaat eden oyuncuları arasında onu öne çıkarıyor.

Geleceğin yıldızı

Anthony Junior Dennis'in bu sezon gösterdiği performans, onun Göztepe ve Türk futbolu için büyük bir umut kaynağı olduğunu kanıtlıyor. Göztepe'nin genç yıldızı, ileriye dönük kariyerinde büyük başarılar elde etmeye aday.