EURO 2024 hazırlıklarında Türkiye, Macaristan'a konuk oluyor: Milli takımda son durum!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın heyecanı yaklaşırken, A Milli Futbol Takımı, zorlu bir hazırlık sürecine adım atıyor. Macaristan ile Türkiye arasındaki dostluk ve rekabeti bir kez daha alevlendirecek olan özel maç, futbolseverlerin nabzını yükseltecek. Budapeşte'nin göz bebeği Puskas Arena, 15. randevu için iki ekibi ağırlamaya hazırlanıyor.

Geçmişten günümüze bir rekabetin öyküsü

Türkiye ve Macaristan, futbol sahalarında uzun yıllara dayanan bir rekabete sahip. Bugüne kadar toplam 14 kez karşı karşıya gelen iki ulus, mücadele dolu anlara sahne oldu. Macaristan'ın 8, Türkiye'nin ise 4 galibiyetle ayrıldığı bu karşılaşmalar, futbol tarihinde önemli bir yer tutuyor. İki takım, son olarak 2020/21 UEFA Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer alarak rekabetlerini sürdürdü.

Puskas Arena'da nefes kesen bir mücadele

24 Mart Cumartesi günü, Puskas Arena'da gerçekleşecek olan maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir test olacak. Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürürken, Macaristan da güçlü bir performans sergileyerek hazır olduğunu kanıtlamak istiyor.

Kadroda kimler var, kimler yok?

Türkiye'nin aday kadrosu, tecrübe ve gençliğin harmanlanmış haliyle dikkat çekiyor.

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

İleriye dönük adımlar

Türkiye, Macaristan ile yapacağı bu önemli mücadele sonrası, 26 Mart Salı günü Avusturya ile Viyana'da karşılaşacak. EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren Ay-Yıldızlılar, bu maçlarla birlikte formda kalmayı ve takım dinamiklerini güçlendirmeyi hedefliyor