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Bolu vefat edenler.. 21 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 21 Mart 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 21 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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HURİYE  SALİM

Saraycık Köyü halkından (Merhum) Sefer Salim’in eşi, Fatma Özkök, İbrahim, Sedat Salim, Ayşe Bilen’in anneleri

Cenazesi bugün Saraycık köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

ZÜBEYDE AYGEN

Kıbrıscık Alemdar köyü halkından Aygün Aygen’in eşi, Elif, Gizem ve Muzaffer Aygen’in anneleri

Cenazesi bugün Sağlık mahallesi Saygılı camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

21 Mar 2024 - 11:43 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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