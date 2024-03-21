Düzce’de Down Sendromu Farkındalık Günü’nde “hepimiz aynıyız” mesajı

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anlamlı bir dizi etkinlikle taçlandırıldı. "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" adı altında düzenlenen bu özel program, downsendromlu bireylerin sosyal entegrasyonuna vurgu yaparak farkındalık yaratmayı hedefledi.

Sporla engel tanımayan kahramanlar

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun ev sahipliği yaptığı etkinlikte, downsendromlu gençler masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği gibi çeşitli spor dallarında kıyasıya mücadele etti. Sporun birleştirici gücünden yararlanarak bireyler arasındaki farklılıkların ötesine geçildiği bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Farkındalık yaratan etkinlikler

Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde düzenlenen "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları", toplumda downsendromlu bireylere yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı. Etkinlik, sporun eşitlik, dayanışma ve karşılıklı saygı değerlerini ön plana çıkararak toplumsal bilinci güçlendirdi.

Ödül töreniyle mutluluklar taçlandı

Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen ödül töreniyle, tüm katılımcılar başarılarının tanınması adına sertifika ile ödüllendirildi. Bu anlamlı tören, downsendromlu bireylerin başarılarının kutlanması ve toplumda daha görünür hale gelmeleri adına büyük önem taşıdı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları", 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamıyla dikkat çeken bir etkinlik oldu. Sporun birleştirici gücü ve eşitlik vurgusuyla, downsendromlu bireylerin toplum içindeki yerini güçlendiren bu program, önemli bir farkındalık oluşturdu.