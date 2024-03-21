- Asayiş

Bolu'da seri hırsızlık operasyonu! 25 Olayın şüphelisi yakalandı

Bolu'da 1 yıl içinde 25 hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı. Mudurnu'da yapılan operasyonda, çalıntı 1000 parça eşya ele geçirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Bolu'da seri hırsızlık operasyonu! 25 Olayın şüphelisi yakalandı
Bolu'da seri hırsızlık operasyonu! 25 Olayın şüphelisi yakalandı
+4
Video için play'e tıklayın

Yüzlerce Çalıntı Eşya Ele Geçirildi

Şüphelinin kaldığı iki ayrı konutta yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 1000 parça eşya bulunarak el konuldu. Bu eşyalar arasında elektronik aletler, mücevherat ve kişisel kullanım ürünleri gibi çeşitli kategorilerde malzemeler yer aldı. Ele geçirilen bu eşyalar, hırsızlık mağdurlarına geri dönüş yapılması için kataloglandı.

Bolu'da seri hırsızlık operasyonu! 25 Olayın şüphelisi yakalandı

Kapsamlı Soruşturma ve Operasyon

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttükleri kapsamlı soruşturma neticesinde, şüphelinin kimliğini ve faaliyetlerini deşifre etti. Şüphelinin ilçeye yeniden hırsızlık amacıyla geldiğinin belirlenmesi üzerine, polis ekipleri harekete geçerek bir operasyon düzenledi. Şüphelinin çalıntı eşyaları taşımak için çağırdığı taksi, polis tarafından durduruldu ve içerisinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme bulundu.Bolu'da seri hırsızlık operasyonu! 25 Olayın şüphelisi yakalandı

Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Gözaltına alınan 31 yaşındaki Y.E.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bolu'da seri hırsızlık operasyonu! 25 Olayın şüphelisi yakalandı

# polis, mudurnu

21 Mar 2024 - 12:03 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL