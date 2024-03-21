Bolu'da seri hırsızlık operasyonu! 25 Olayın şüphelisi yakalandı

Yüzlerce Çalıntı Eşya Ele Geçirildi
Şüphelinin kaldığı iki ayrı konutta yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 1000 parça eşya bulunarak el konuldu. Bu eşyalar arasında elektronik aletler, mücevherat ve kişisel kullanım ürünleri gibi çeşitli kategorilerde malzemeler yer aldı. Ele geçirilen bu eşyalar, hırsızlık mağdurlarına geri dönüş yapılması için kataloglandı.
Kapsamlı Soruşturma ve Operasyon
Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttükleri kapsamlı soruşturma neticesinde, şüphelinin kimliğini ve faaliyetlerini deşifre etti. Şüphelinin ilçeye yeniden hırsızlık amacıyla geldiğinin belirlenmesi üzerine, polis ekipleri harekete geçerek bir operasyon düzenledi. Şüphelinin çalıntı eşyaları taşımak için çağırdığı taksi, polis tarafından durduruldu ve içerisinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme bulundu.
Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Gözaltına alınan 31 yaşındaki Y.E.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.