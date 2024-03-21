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Bolu'da termometreler eksi 8,9'u gösterdi! En soğuk şehir oldu

Türkiye'nin kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Bolu, meteorolojik bir rekora imza attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan elde edilen verilere göre, Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya, gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 8,9 dereceye düşmesiyle Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da termometreler eksi 8,9'u gösterdi! En soğuk şehir oldu mask
Bolu'da termometreler eksi 8,9'u gösterdi! En soğuk şehir oldu
Bolu'da termometreler eksi 8,9'u gösterdi! En soğuk şehir oldu
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Kartalkaya'da Kışın Kalbi Atıyor

Kış sporları ve kayak turizmi denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri olan Kartalkaya, bu ölçümle birlikte kış turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Kar kalınlığının 152 santimetreye ulaştığı Kartalkaya Kayak Merkezi, kış tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bölgede yaşanan bu soğuk hava dalgası, kayak ve kış sporları için ideal koşullar sunuyor.

Bolu'da termometreler eksi 8,9'u gösterdi! En soğuk şehir oldu

Türkiye'nin Soğuk Noktaları

Bolu'nun ardından Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri, eksi 8,2 derece ile Erzurum'un Palandöken bölgesi oldu. Doğu Anadolu'nun incisi Palandöken, kış sporları ve muhteşem doğasıyla biliniyor. Üçüncü sırada ise eksi 7,9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi yer alıyor. Göle, kış aylarında sert ve soğuk hava koşullarıyla tanınan bir başka kış turizmi destinasyonu.Bolu'da termometreler eksi 8,9'u gösterdi! En soğuk şehir oldu

Kış Turizminde Yeni Trendler

Bu ölçümler, Türkiye'nin kış turizmindeki çeşitliliğini ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Bolu, Erzurum ve Ardahan, kışın tadını çıkarmak ve karın keyfini sürmek isteyenler için ideal destinasyonlar arasında yer alıyor. Her üç bölge de, kış mevsiminin getirdiği doğal güzellikleri ve spor aktiviteleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.Bolu'da termometreler eksi 8,9'u gösterdi! En soğuk şehir oldu
# spor, türkiye, kar, soğuk hava

21 Mar 2024 - 12:18 Bolu- Gündem

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