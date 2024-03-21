Bolu'da termometreler eksi 8,9'u gösterdi! En soğuk şehir oldu

Kartalkaya'da Kışın Kalbi Atıyor
Kış sporları ve kayak turizmi denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri olan Kartalkaya, bu ölçümle birlikte kış turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Kar kalınlığının 152 santimetreye ulaştığı Kartalkaya Kayak Merkezi, kış tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bölgede yaşanan bu soğuk hava dalgası, kayak ve kış sporları için ideal koşullar sunuyor.
Türkiye'nin Soğuk Noktaları
Bolu'nun ardından Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri, eksi 8,2 derece ile Erzurum'un Palandöken bölgesi oldu. Doğu Anadolu'nun incisi Palandöken, kış sporları ve muhteşem doğasıyla biliniyor. Üçüncü sırada ise eksi 7,9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi yer alıyor. Göle, kış aylarında sert ve soğuk hava koşullarıyla tanınan bir başka kış turizmi destinasyonu.
Kış Turizminde Yeni Trendler
Bu ölçümler, Türkiye'nin kış turizmindeki çeşitliliğini ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Bolu, Erzurum ve Ardahan, kışın tadını çıkarmak ve karın keyfini sürmek isteyenler için ideal destinasyonlar arasında yer alıyor. Her üç bölge de, kış mevsiminin getirdiği doğal güzellikleri ve spor aktiviteleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.