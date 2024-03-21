Bolu'da termometreler eksi 8,9'u gösterdi! En soğuk şehir oldu

Kartalkaya'da Kışın Kalbi Atıyor

Kış sporları ve kayak turizmi denildiğinde akla gelen ilk yerlerden biri olan Kartalkaya, bu ölçümle birlikte kış turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Kar kalınlığının 152 santimetreye ulaştığı Kartalkaya Kayak Merkezi, kış tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bölgede yaşanan bu soğuk hava dalgası, kayak ve kış sporları için ideal koşullar sunuyor.

Türkiye'nin Soğuk Noktaları

Bolu'nun ardından Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri, eksi 8,2 derece ile Erzurum'un Palandöken bölgesi oldu. Doğu Anadolu'nun incisi Palandöken, kış sporları ve muhteşem doğasıyla biliniyor. Üçüncü sırada ise eksi 7,9 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi yer alıyor. Göle, kış aylarında sert ve soğuk hava koşullarıyla tanınan bir başka kış turizmi destinasyonu.

Kış Turizminde Yeni Trendler

Bu ölçümler, Türkiye'nin kış turizmindeki çeşitliliğini ve zenginliğini gözler önüne seriyor. Bolu, Erzurum ve Ardahan, kışın tadını çıkarmak ve karın keyfini sürmek isteyenler için ideal destinasyonlar arasında yer alıyor. Her üç bölge de, kış mevsiminin getirdiği doğal güzellikleri ve spor aktiviteleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.