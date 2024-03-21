- Gündem

Gürcistan'dan Bolu'ya iman yolculuğu

Gürcistan'dan Bolu'ya uzanan bir aşk ve inanç yolculuğu: Tina Turgut, 15 yıl sonra İslamiyet'i seçerek "Zeynep" oldu. Bolu Müftülüğünde düzenlenen törenle yeni hayatına adım attı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Gürcistan'dan Bolu'ya iman yolculuğu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Evlilikten İmana: Bir Dönüşüm Hikayesi

Tina, Levent Turgut ile yaptığı evlilikle Bolu'ya yerleşti. Yıllar içinde İslamiyet ile tanışan ve bu dini derinden hisseden Tina, Müslüman olmaya karar verdi. Bu önemli adım, Bolu Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle taçlandırıldı.

Gürcistan'dan Bolu'ya iman yolculuğu

İhtida Töreni: Yeni Bir Başlangıç

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın rehberliğinde gerçekleşen törende, Tina İslamiyet hakkında bilgiler aldı ve kelime-i şehadet getirerek "Zeynep" ismini aldı. Törende, yeni Müslüman olan Zeynep'e ihtida belgesi, mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye edildi.

Kültürlerarası Bir Aşk ve İnanç Hikayesi

Tina, 15 yıl süren mutlu evliliklerinde din konusunda hiçbir baskı görmediğini belirtiyor. Ramazan ayının manevi atmosferi içinde İslamiyet'i seçme kararı alan Zeynep, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek istediğini ifade ediyor. Bu dönüşüm hikayesi, farklı kültürlerden gelen insanların bir arada, sevgi ve saygı içinde yaşayabileceğinin canlı bir örneğini sunuyor.
# ramazan

21 Mar 2024 - 13:32 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL