Gürcistan'dan Bolu'ya iman yolculuğu

Evlilikten İmana: Bir Dönüşüm Hikayesi

Tina, Levent Turgut ile yaptığı evlilikle Bolu'ya yerleşti. Yıllar içinde İslamiyet ile tanışan ve bu dini derinden hisseden Tina, Müslüman olmaya karar verdi. Bu önemli adım, Bolu Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle taçlandırıldı.

İhtida Töreni: Yeni Bir Başlangıç

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın rehberliğinde gerçekleşen törende, Tina İslamiyet hakkında bilgiler aldı ve kelime-i şehadet getirerek "Zeynep" ismini aldı. Törende, yeni Müslüman olan Zeynep'e ihtida belgesi, mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye edildi.

Kültürlerarası Bir Aşk ve İnanç Hikayesi

Tina, 15 yıl süren mutlu evliliklerinde din konusunda hiçbir baskı görmediğini belirtiyor. Ramazan ayının manevi atmosferi içinde İslamiyet'i seçme kararı alan Zeynep, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek istediğini ifade ediyor. Bu dönüşüm hikayesi, farklı kültürlerden gelen insanların bir arada, sevgi ve saygı içinde yaşayabileceğinin canlı bir örneğini sunuyor.