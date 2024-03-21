Volkswagen, Fiat'ın tahtını ele geçirdi! İkinci el otomobil pazarında neler oluyor?

Volkswagen Zirveyi Fiat'tan Aldı

Şubat ayında, ikinci el çevrim içi otomotiv pazarında en çok tercih edilen marka, 21 bin 857 adet satış ile Volkswagen oldu. Böylece, uzun süredir lider konumda bulunan Fiat, zirveyi Volkswagen'e bırakmış oldu. Volkswagen'i, 20 bin 309 satış ile Renault ve 19 bin 552 satış ile Fiat izledi. Bu üç marka, Türkiye'nin ikinci el otomobil pazarında en çok rağbet gören markalar olarak öne çıktı.

Ford ve BMW de Listede

Satış sıralamasında dördüncü sırayı 17 bin 239 adetle Ford alırken, beşinci sırayı 9 bin 499 satış ile BMW aldı. Diğer popüler markalar arasında Opel, Peugeot, Hyundai, Mercedes-Benz ve Toyota yer aldı. Şubat ayında satılan toplam 170 bin 457 adet aracın %75,7'sini bu 10 marka oluşturdu, bu da onların pazardaki hakimiyetini gösteriyor.

Binek Otomobil Pazarında Egea Zirvede

İkinci el binek otomobil pazarında, Fiat'ın Egea modeli 7 bin 374 adetle en çok tercih edilen otomobil oldu. Egea'yı, Renault Clio ve Volkswagen Passat izledi. Bu modeller, binek otomobil satışlarının %34'ünü oluşturdu, bu da onların segmentlerindeki popülerliğini kanıtlıyor.

Hafif Ticari Araç Pazarında Lider Değişimi

Hafif ticari araç segmentinde, Ford Tourneo Courier, 3 bin 907 satış ile zirveye yerleşti ve Fiat Doblo'yu geride bıraktı. Bu segmentteki satışlar, toplam hafif ticari araç satışlarının %71'ini oluşturdu.

Teknoloji ve Pazar Analizi

Indicata, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük veri teknolojilerini kullanarak Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını analiz ediyor. Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını inceleyerek, pazarın nabzını tutuyor. Bu analizler, ikinci el otomobil pazarının dinamiklerini daha iyi anlamamıza ve tüketicilerin tercihlerini gözlemlememize olanak tanıyor.

Bu veriler, ikinci el otomobil pazarının canlılığını ve tüketicilerin artan ilgisini gözler önüne seriyor. Şubat ayı, Volkswagen'in liderliği ele geçirdiği, Fiat Egea'nın binek segmentinde zirveyi koruduğu ve Ford Tourneo Courier'in hafif ticari araç pazarında liderliğe yükseldiği bir dönem oldu. Türkiye'nin ikinci el otomobil pazarı, hem satıcılar hem de alıcılar için çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor.