Seçim öncesi Dörtdivan skandalla gündemde…

Dörtdivan'da usulsüzlük

MHP'nin Dörtdivan Belediye Başkan Adayı Kadir Altundağ, rakibi ve mevcut Belediye Başkanı Hamza Efe'nin, sanayi alanında usulsüz villa yapımına izin verdiğini iddia etti. Bu iddialar, bölgedeki siyasi ve sosyal dinamikleri alt üst etti.

Usulsüz yapılaşmanın perde arkası

Altundağ'a göre, Orman İşletme Müdürlüğü'nden ihale yoluyla satın alınan araziye fabrika yerine villa yapılması, Hamza Efe'nin göz yummasıyla gerçekleşti. Bu durum, yıllar sonra ortaya çıkan bir usulsüzlük olarak dikkat çekiyor.

Hülle yaparak araziye villalar yapıldı

Konuya ilişkin Altundağ "Hamza Efe'nin Başkanlığı döneminde buraya olmayan fabrikanın idari binasını yapmak için ruhsat başvurusu yaptılar. Hamza Efe buraya ruhsat verdi, bunlar ise iki adet villa yaptılar. Hadi birincisinde idari bina dediler kandırdılar, ikinci binaya bile bile nasıl ruhsat verdin Eyy Hamza Efe? Yani Başaran Kardeşler hülle yaparak buraya idari bina adı altında 2 adet villa yaptılar, Başkan Hamza Efe de göz yumarak ruhsat verdi. Kimse.kimseyi kandıramaz. Merak edenler gitsin baksınlar ruhsatların altında kimin imzası var görsünler” dedi.

Belediye Meclisi kararlarına rağmen devam eden inşaatlar

Başaran kardeşlerin, fabrika yapımı yerine villa inşa etme istekleri, Dörtdivan Belediye Meclisi tarafından defalarca reddedilmiş. Ancak bu retlere rağmen, villaların inşası Hamza Efe'nin onayıyla devam etmiş.

TOKİ ve camii vaadi

Başaran kardeşlerin, TOKİ için camii yapma teklifi de Belediye Meclisi tarafından geri çevrildi. Meclis, kardeşlerden beklenenin fabrika kurulması olduğunu net bir şekilde ifade etti.

İdari bina kılıfı altında inşa edilen villalar

Hamza Efe'nin başkanlığı döneminde, Başaran kardeşlerin idari bina yapmak için yaptıkları ruhsat başvurusu, aslında iki adet villa inşası için bir bahane olarak kullanıldı. Altundağ, bu konuda Efe'ye yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi.

Yalan ve İftira Dönemi Son Buluyor

Kadir Altundağ, yaşanan bu olayların ardından, yalan ve iftira döneminin sona erdiğini ve haktan, hukuktan bahsedenlerin gerçek yüzlerinin ortaya çıktığını belirtti. Bu skandalın, Dörtdivan'daki siyasi atmosferi değiştireceği bekleniyor.