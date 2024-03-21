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Demirkol söz verdi: İşten çıkarılmayacaksınız…

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan başkan olarak çıkması halinde belediye personeline iş güvencesi ve liyakat temelli yönetim anlayışı sunacağını söyledi. Demirkol, belediye çalışanlarının işten çıkarılma korkusu olmadan çalışmaya devam edebileceklerini söyledi.

Arzu Sarı
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Demirkol söz verdi: İşten çıkarılmayacaksınız… mask
Demirkol söz verdi: İşten çıkarılmayacaksınız…
Demirkol söz verdi: İşten çıkarılmayacaksınız…
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Demirkol, Bolu Belediyesi çalışanlarına güvence veriyor

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı, Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, seçim öncesi Bolu Belediyesi çalışanlarıyla bir araya gelerek, onlara işlerinin güvende olduğunu ve yönetim anlayışının liyakat üzerine kurulu olacağını taahhüt etti. Bu buluşmada, işten çıkarma endişesinin yersiz olduğunu, çalışanların huzur ve refahının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Demirkol söz verdi: İşten çıkarılmayacaksınız…

Ekip çalışmasının gücüne inanıyor

Demirkol, geçmişte Sağlık Müdürlüğü görevi sırasında kazandığı tecrübeleri ve başarıları, ekip çalışmasının önemine dayandırarak, Bolu Belediyesinde de benzer bir birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceklerini ifade etti. Çalışanların değerinin farkında olduğunu ve her birinin kıymetli olduğunu belirtti.Demirkol söz verdi: İşten çıkarılmayacaksınız…

Liyakat odaklı yönetim yaklaşımı

Bolu Belediyesi'nde liyakat ve insan odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini söyleyen Demirkol, siyasi görüş ve inançların iş prensipleri üzerinde etkili olmayacağını, herkesin adil bir şekilde değerlendirileceğini dile getirdi. Bu yaklaşımın, çalışma ortamını daha verimli ve pozitif hale getireceğine inanıyor.

Sağlık sektöründen belediyeye aktarılan pozitif değerler

Demirkol, Sağlık Müdürlüğü döneminde uyguladığı yönetim ve ilişki kurma biçimini Bolu Belediyesine taşımayı hedefliyor. Çalışanlarla kurduğu sıcak ilişkilerin, onlara motivasyon ve güç verdiğini, belediyede de aynı yaklaşımı sürdüreceğini belirtti.Demirkol söz verdi: İşten çıkarılmayacaksınız…

Büyük projeler ve personel stratejisi

Bolu Belediyesi'nin önemli projeleri olduğunu ve bu projelerin başarısı için yeterli personelin olmadığını ifade eden Demirkol, liyakat esasına dayalı alımlar ve yerleştirmeler yapacaklarını açıkladı. Bu stratejiyle, belediyenin verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Demirkol'un liderliğinde, Bolu Belediyesi'nde çalışanların huzur ve güven içinde olacağı, liyakat ve adaletin ön planda tutulduğu yeni bir dönem başlıyor. Bu dönem, şehrin gelişimine katkıda bulunacak ve Bolu'yu daha ileriye taşıyacak.

# başkan, belediye, seçim, ak parti

21 Mar 2024 - 22:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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