Özcan’dan Bolu’ya dev projeler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehrin kültürel ve fiziksel altyapısını güçlendirecek önemli projeleri hayata geçiriyor. Bin 100 kişi kapasiteli Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere, trafik sorunlarını çözecek köprülü kavşaklar ve mahalleleri canlandıracak sosyal tesisler, Bolu'nun çehresini değiştiriyor.

Sanat ve kültürün buluşma noktası

Karaçayır Mahallesi'nde 7 bin 300 metrekarelik bir alanda yükselen Atatürk Kültür Merkezi, modern mimarisi ve 1100 kişilik kapasitesiyle Bolu'ya değer katıyor. Konferans salonu, fuaye alanları, ofisler ve dükkanlarla donatılan merkez, şehrin sanatsal ve kültürel etkinliklerinin yeni merkezi olacak.

Doğa ile iç içe bir tasarım anlayışı

Projede, yeşil alanlar ve su ögeleri önemli bir rol oynuyor. Ziyaretçiler, konferans salonu ve dükkanlarla bütünleşik, su ögeleri ve yeşil alanlar içeren geniş bir meydan tarafından karşılanacak. Bu tasarım, şehrin doğal güzelliklerini modern mimariyle harmanlıyor.

Trafikte köklü değişiklikler

Tanju Özcan, Bolu'nun trafik sorunlarına da el atıyor. D-100 Karayolu üzerine inşa edilecek üç köprülü kavşak, şehrin trafik akışını önemli ölçüde iyileştirecek. Bu projeler, trafik sıkışıklığını azaltacak ve günlük yaşamı kolaylaştıracak.

Mahallelerde sosyal tesislerle yenilik

Semerkant Mahallesi'nde tamamlanan yeni sosyal tesis, mahalle sakinlerine ve tüm Bolu halkına hizmet verecek. Belediye mimar ve mühendisleri tarafından tasarlanan bu tesis, diğer mahallelere de yayılacak ve sosyal yaşamı canlandıracak.

Tanju Özcan'ın liderliğindeki bu projeler, Bolu'nun kültürel ve altyapısal dönüşümünü temsil ediyor. Atatürk Kültür Merkezi, köprülü kavşaklar ve sosyal tesisler, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılarda bulunarak, Bolu'yu daha yaşanabilir bir kent haline getiriyor.