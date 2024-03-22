22 Mar 2024 - 08:00- Gündem G:

Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı

Batı Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun Kuzeyi baharda kara teslim oldu. Nevruz Bayramı ile birlikte bahar ayları geldi derken Ankara, Eskişehir, Kastamonu, Bolu ve Çankırı kar yağışıyla beyaza büründü. Nisan’a 10 kala bölgeden kar manzaraları…

Arzu Sarı
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Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı mask
Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı
Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı
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Ankara’da beyaz örtü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaz bir örtüye büründü. İlçe merkezinde etkisini gösteren kar yağışı, kışın son demlerinde bölgeye güzel manzaralar kazandırdı.

Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı

Eskişehir'in yüksek kesimleri karla kaplandı

Eskişehir, özellikle Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesi'nde yaşayanları sabah karla kaplı manzaralarla karşıladı. Meteoroloji'nin tahminleriyle kar ve karla karışık yağmurun etkili olduğu bölgede, çiçek açan badem ağaçlarının zarar görmesi endişesi yaşandı.

Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı

Kastamonu’da kar sevinci

Kastamonu'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı, çocuklara eğlence oldu. Ağlı, Küre, Devrekani ilçeleri ve Ilgaz Dağı gibi yüksek kesimlerde yaşayanlar, beyaz örtüyle kaplı bir güne uyandı. Çocuklar, ders aralarında kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı

Bolu’da önce cemreler sonra kar

Üç cemrenin düşmesiyle baharın müjdecisi olarak bilinen Bolu, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, lapa lapa yağan kar, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı.

Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı
Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı

Çankırı’da beyaz sessizlik

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışının etkisi altına girdi. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde de etkili oldu. Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekledi.Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı

Mart ve Nisan aylarında, Ankara'dan Eskişehir'e, Kastamonu'dan Bolu'ya ve Çankırı'ya kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan kar yağışları, baharın gelmesine rağmen kışın güzelliklerini bir kez daha hatırlattı. Her bir şehir, karın büyüsü altında eşsiz manzaralar sundu, özellikle çocuklar bu anların keyfini çıkardı.Nevruz’u kutlayacakken baharda kar yağdı

# türkiye, kar, ankara, nisan

22 Mar 2024 - 08:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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