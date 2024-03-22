Yerel seçimlerde oy kullanacaklar dikkat! İşte bilmeniz gerekenler

Metropollerde Rekabetin Nabzı

Türkiye'nin kalbi İstanbul ve başkent Ankara, seçim rekabetinin en yoğun yaşandığı şehirlerin başında geliyor. İstanbul'da 49, Ankara'da ise 24 aday, büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak. Bu adayların bir kısmı çeşitli siyasi partilerden, bir kısmı ise bağımsız olarak seçim mücadelesine katılıyor. Gaziantep, Malatya ve İzmir gibi diğer büyükşehirlerde de aday sayısı oldukça yüksek, rekabet kızışıyor.

Seçmenler İçin Bilinmesi Gerekenler

Seçmenler, oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini YSK'nin internet sitesi, e-Devlet kapısı, YSK'nin mobil uygulaması veya YSK Çağrı Merkezi üzerinden öğrenebilecek. Oy verme yerlerine cep telefonu, kamera gibi elektronik cihazlarla girmek yasaktır. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bitene kadar ilgili sandık kuruluna teslim edilmelidir. Yeni evlenen vatandaşlar, kimlik değişikliği yapmamış olsalar bile, evlenme cüzdanları ile oy kullanabilecekler.

Seçime Katılan Partiler ve Sıralamaları

Bu seçimlerde 34 siyasi parti yarışacak. Partilerin oy pusulasındaki yerleri, AK Parti'den başlayıp Vatan Partisi'ne kadar uzanan bir sıralama ile belirlenmiş durumda. Her parti, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek adına seçmenlerden destek bekliyor.

Oy Kullanma Detayları

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yaşayan seçmenler, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için oy kullanacaklar. Büyükşehir olmayan illerde ve köylerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için oy verilecek.

Oy Verme Saatleri ve Pusulalar

Oy pusulaları, renklerle ayrılmış durumda: büyükşehir belediye başkanlığı için beyaz, il genel meclisi üyelikleri için turuncu, belediye başkanlığı için mavi ve belediye meclisi üyeliği için sarı. Oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde 07.00-16.00 saatleri arasında, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Oy Sayımı ve Yurt Dışı Seçmenler

Oy sayımı, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlığından başlayarak muhtarlığa kadar sıralı bir şekilde yapılacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, milletvekili genel seçimleri, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamalarında oy kullanma hakkına sahipken, yerel seçimlerde oy kullanamayacaklar.

31 Mart 2024, Türkiye için yeni bir başlangıcın, demokrasinin güçlendirilmesinin ve yerel yönetimlerin şekillendirilmesinin simgesi olacak. Vatandaşların yoğun katılımı ve adayların rekabeti ile Türkiye'nin demokratik süreci bir kez daha test edilecek.