Kiracınız varsa bunu mutlaka yapmalısınız

Kira geliri olanlar dikkat: 2024 Beyan Dönemi yaklaşıyor

2023 yılında kira geliri elde eden vatandaşlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zamanı geldi. 1 Mart ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında, mesken kira gelirleri için beyanname verilmesi gerekiyor. Bu süreçte, vatandaşlara önemli kolaylıklar ve bilgiler sunuldu.

Dijital beyan imkanı: Hazır beyan sistemi

Vergi dairesine gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran Hazır Beyan Sistemi, 2023 yılı kira gelirlerinin beyanı için büyük bir kolaylık sağlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilen sistem, mükelleflere 7/24 hizmet veriyor.

21 bin TL altı gelirler için vergi istisnası

2023 yılı mesken kira gelirleri için belirlenen 21.000 TL'lik istisna limiti, birçok vatandaşı beyanname verme zorunluluğundan muaf tutuyor. Ancak, bu limitin üzerinde gelir elde eden mükellefler, beyanname vermek zorunda ve aksi halde istisnadan yararlanamıyorlar.

Beyanname verme adımları

Kullanıcı kodu veya e-Devlet şifresi ile Hazır Beyan Sistemi'ne giriş yaparak beyannamelerini verebilecek mükellefler, sistem tarafından hazırlanan beyannamelerdeki bilgileri kontrol edip, gerekli düzeltme ve eklemeleri yapabilecekler.

Beyan ve ödeme takvimi

Yıllık gelir vergisi beyannamesi, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere, 1 Mart - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında verilecek. İlk taksit ödemesi 1 Nisan 2024'te, ikinci taksit ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılmalı.

Çeşitli ödeme seçenekleri

Mükellefler, Hazır Beyan Sistemi üzerinden anlaşmalı banka kartları veya kredi kartları ile ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, vergi dairesine bağlı vezneler de ödeme için kullanılabilecek. Bu yöntemler, kira geliri vergilendirme sürecini daha erişilebilir ve yönetilebilir kılıyor.