Bolu'da 135 bin 508 adet var

Bolu'da araç sayısı hız kesmeden yükseliyor

Bolu, trafiğe kayıtlı araç sayısında önemli bir artış kaydederek, Şubat ayı sonunda 135 bin 508'e ulaştı. Bu artış, TÜİK'in son açıkladığı verilere göre, Bolu'yu araç sayısını hızla artıran iller arasına soktu.

Türkiye genelinde araç sayısında büyük sıçrama

Türkiye genelinde araç sayısı, Bolu'daki artışın da etkisiyle 29 milyon 142 bin 942'ye ulaşarak, araç kullanımının ülke çapında ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Şubat ayında en çok hangi araçlar tercih edildi?

Şubat ayında, trafiğe kaydı yapılan araçlar içinde motosikletler %43,7 ile en büyük paya sahip olurken, otomobiller %39,7 ile hemen arkasından geldi. Bu dönemde, kamyonet, traktör ve kamyon gibi araçlar da yeni kayıtlarda yerini aldı.

Aylık araç kayıtlarında göze çarpan trendler

Geçen aya kıyasla, traktör ve motosiklet kayıtlarında gözle görülür bir artış yaşanırken, özel amaçlı taşıtlar ve kamyonetlerde ise bir azalma gözlendi. Bu trendler, vatandaşların araç tercihlerindeki çeşitliliği ve değişimi ortaya koyuyor.

Yıllık karşılaştırmada kayıtlı araç sayısında artış

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında motosiklet ve minibüs kayıtlarında dikkat çekici artışlar yaşanırken, otomobil ve otobüs kayıtlarında da önemli bir yükseliş gözlemlendi.

Bolu'daki araç devir işlemleri ve renk tercihleri

Şubat ayında Bolu'da yapılan araç devir işlemleri ve yeni kaydedilen otomobillerin renk tercihleri, ilginç veriler sunuyor. Gri renkli otomobiller, yeni kayıtlarda en çok tercih edilen renk olurken, devir işlemleri sırasında otomobiller en yüksek paya sahip oldu. Bu durum, Bolu'daki araç sahiplerinin renk ve model tercihlerindeki eğilimleri hakkında fikir veriyor.