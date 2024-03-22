2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak?

2023'te gayrimenkul pazarında büyük hareketlilik

Türkiye genelinde 2023 yılında gerçekleşen 2 milyon 949 bin 437 gayrimenkul satışı, pazarın canlılığını ortaya koyuyor. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu satışlardan elde edilen kazançların nasıl vergilendirileceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Gayrimenkul satış kazançlarına uygulanan vergi ve istisnalar

2023 yılında gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançlar için belirlenen 55 bin TL'lik vergi istisna limiti, satıcıların yüzünü güldürüyor. Özelmacıklı, ticari kazanç olmayan işlemlerde, elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak vergilendirileceğini belirtiyor.

Değer artış kazancı vergisi nasıl hesaplanır?

Satış bedeli üzerinden maliyet ve giderlerin düşülmesiyle elde edilen net kazanç, değer artış kazancı olarak kabul ediliyor. Özelmacıklı, iktisap bedelinin hesaplanmasında Yİ-ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması gerektiğini vurguluyor.

Miras yoluyla elde edilen gayrimenkullerde vergi muafiyeti

Miras veya intikal yoluyla elde edilen gayrimenkuller, belirli şartlar altında vergilendirilmiyor. Bu durum, miras yoluyla gayrimenkul edinenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Toplu konut ve kooperatif gayrimenkulleri için özel durumlar

Özelmacıklı, Toplu Konut İdaresi veya kooperatifler aracılığıyla elde edilen gayrimenkullerin vergilendirilmesinde tahsis belgesi ve faturaların önemli olduğunu, bu belgelerin fiili kullanım tarihi olarak kabul edildiğini ifade ediyor.

2023 gayrimenkul satış ve vergilendirme özeti

2023 yılı, Türkiye gayrimenkul pazarında rekor satışların yaşandığı ve satıcıların vergilendirme konusunda dikkatli olması gereken bir yıl oldu. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın paylaştığı bilgiler, gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançların doğru şekilde beyan edilmesi ve vergilendirilmesi konusunda yol gösterici nitelikte.