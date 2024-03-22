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2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak?

2023'te Türkiye'de 2.9 milyon gayrimenkul satışı ile rekor kırıldı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, satış kazançlarının vergilendirilmesi, 55 bin TL'lik istisna limiti, hesaplama yöntemleri ve miras yoluyla geçen gayrimenkullerin vergi muafiyeti hakkında hayati bilgiler paylaşıyor.

Arzu Sarı
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2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak? mask
2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak?
2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak?
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2023'te gayrimenkul pazarında büyük hareketlilik

Türkiye genelinde 2023 yılında gerçekleşen 2 milyon 949 bin 437 gayrimenkul satışı, pazarın canlılığını ortaya koyuyor. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu satışlardan elde edilen kazançların nasıl vergilendirileceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak?

Gayrimenkul satış kazançlarına uygulanan vergi ve istisnalar

2023 yılında gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançlar için belirlenen 55 bin TL'lik vergi istisna limiti, satıcıların yüzünü güldürüyor. Özelmacıklı, ticari kazanç olmayan işlemlerde, elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak vergilendirileceğini belirtiyor.

2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak?

Değer artış kazancı vergisi nasıl hesaplanır?

Satış bedeli üzerinden maliyet ve giderlerin düşülmesiyle elde edilen net kazanç, değer artış kazancı olarak kabul ediliyor. Özelmacıklı, iktisap bedelinin hesaplanmasında Yİ-ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması gerektiğini vurguluyor.2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak?

Miras yoluyla elde edilen gayrimenkullerde vergi muafiyeti

Miras veya intikal yoluyla elde edilen gayrimenkuller, belirli şartlar altında vergilendirilmiyor. Bu durum, miras yoluyla gayrimenkul edinenler için büyük bir avantaj sağlıyor.2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak?

Toplu konut ve kooperatif gayrimenkulleri için özel durumlar

Özelmacıklı, Toplu Konut İdaresi veya kooperatifler aracılığıyla elde edilen gayrimenkullerin vergilendirilmesinde tahsis belgesi ve faturaların önemli olduğunu, bu belgelerin fiili kullanım tarihi olarak kabul edildiğini ifade ediyor.2023’te satılan emlak vergisi nasıl hesaplanacak?

2023 gayrimenkul satış ve vergilendirme özeti

2023 yılı, Türkiye gayrimenkul pazarında rekor satışların yaşandığı ve satıcıların vergilendirme konusunda dikkatli olması gereken bir yıl oldu. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın paylaştığı bilgiler, gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançların doğru şekilde beyan edilmesi ve vergilendirilmesi konusunda yol gösterici nitelikte.

# türkiye, satış

22 Mar 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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