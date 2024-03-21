Bunu bilip bilmeden herkes sokuyor.. Kullanımı çok tehlikeli olabiliyor.. Herkes kendini korusun.

Kulaklarını temizlemek için kulak çubuğu kullananların sayısı bir hayli fazla. Ancak uzmanlar, kulak çubuklarının kulak sağlığı için hiç de uygun olmadığı konusunda uyarıyor. Hatta nadir durumlarda, kulak çubuğu kullanımı beyin enfeksiyonuna kadar varan ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Kulak Çubuğunun Neden Olduğu Beyin Enfeksiyonu Vakası

İngiltere'de yaşanan gerçek bir olay, kulak çubuklarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor. 31 yaşındaki sağlıklı bir erkek, şiddetli nöbet geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Haftalardır kulağında ağrı, işitme kaybı ve akıntı yaşayan hastanın beyninde birden fazla apse tespit edildi.

Ameliyat sırasında doktorlar, hastanın kulağında bir kulak çubuğunun ucunun sıkıştığını keşfettiler. Kulak çubuğu kullanımı yüzünden gelişen enfeksiyon beyne kadar ilerlemiş ve ciddi sorunlara yol açmıştı. Hasta, gerekli tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.

Uzmanlar Uyarıyor: Kulak Çubuklarını Kullanmayın

Sağlık uzmanları, kulak çubuklarının kulaklara zarar verebilecek bir nesne olduğunun altını çiziyor. İşte kulak çubuklarını kullanmamanız için önemli nedenler:

Kulak Kirini Daha Derine İter: Kulak çubukları, kulak kirini temizlemez. Tam tersine kiri kulak zarına doğru daha derine iter ve tıkanmalara neden olabilir.

Kulak Zarına Zarar Verebilir: Hassas kulak zarının kulak çubuğu yüzünden yırtılması veya zarar görmesi mümkündür.

Kulağı Kurutur: Kulak kiri, doğal bir temizleme ve koruma mekanizmasıdır. Aşırı temizlenmesi kulağın kurumasına ve enfeksiyonlara daha yatkın olmasına sebep olabilir.

Kulak Kiri Kendi Kendini Temizler: Çene hareketi, kulak kirinin dış kulak yoluna doğru doğal olarak ilerlemesini sağlar.

Kulaklarınızı Nasıl Güvenle Temizleyebilirsiniz?

Kulaklarınızın temizliği için kulak çubuklarına ihtiyacınız yok! İşte evde uygulayabileceğiniz güvenli bir kulak temizleme yöntemi:

Gerekli Malzemeler:

Ilık su

Şırınga (veya enjektör benzeri bir araç)

Kase

Havlu

Alkol

Hidrojen peroksit (isteğe bağlı)

Adımlar:

Ilık bir su hazırlayın. Suyun çok sıcak veya soğuk olmamasına dikkat edin. İsterseniz suya birkaç damla hidrojen peroksit ekleyin. Başınızın altına boş bir kase veya havlu yerleştirin. Şırınga ya da benzeri bir aracı hazırladığınız su ile doldurun. Kulağınızı hafifçe yukarı ve geriye doğru çekerek kulak kanalınızı açın. Şırıngayı kulağınıza doğru kaldırın ve suyu kulak kanalınıza akıtın. Suyla birlikte kulak kirinin de çıktığını göreceksiniz. Aynı işlemi diğer kulağınız için de tekrarlayın. Kulaklarınızı kurutmak için birkaç damla alkol kullanabilirsiniz.

Ne zaman Doktora Gitmelisiniz?

Eğer yukarıdaki yöntemle kulaklarınızı temizleyemiyorsanız, kulaklarınızda ağrı veya işitme sorunu yaşıyorsanız, bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına görünmeniz iyi olacaktır.