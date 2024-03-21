İnci Taneleri'nde beklenen büyük sürpriz: Rıza Kocaoğlu ne dedi?

Rıza Kocaoğlu'dan 'İnci Taneleri'ne Övgü Dolu Sözler!

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve Türk televizyonlarının en çok konuşulan dizilerinden biri olan 'İnci Taneleri', izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Nusret'i canlandıran başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kocaoğlu'ndan Doğum Gününde Sürpriz Açıklamalar

Kocaoğlu, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'deki bir mekanda yakın dostları ile birlikte 45. yaş gününü kutlarken, mekan çıkışında gazetecilerle yaptığı sohbette 'İnci Taneleri' dizisi hakkında konuştu. Kendisi için dizinin, yeni yaşına gelen en güzel hediye olduğunu belirten Kocaoğlu, "Erkan sağ olsun, çok güzel bir iş çıkardık. Çekimler üç günde tamamlandı ama hazırlık sürecimiz 2,5 ay sürdü" dedi.

20 Yıllık Hayal Gerçek Oldu

Rıza Kocaoğlu, Yılmaz Erdoğan ile çalışmanın uzun yıllardır hayali olduğunu ve 'İnci Taneleri' projesi ile bu hayalinin gerçekleştiğini ifade etti. "20 yıldır Yılmaz ağabey ile çalışmayı hayal ediyordum. Şu an içinde bulunduğumuz bu harika proje, benim için büyük bir mutluluk kaynağı" şeklinde konuşan Kocaoğlu, karakterinin hikayesinin yavaş yavaş açılacağını ve izleyicilerin biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.

Beklenen Büyük Sürpriz

'İnci Taneleri'nde yer alan her karakterin hikayesiyle izleyiciyi farklı bir dünyaya sürüklediğini belirten Kocaoğlu, dizinin ilerleyen bölümlerinde kendisine dair büyük sürprizlerin olacağını da ima etti. Dizinin fanları, Kocaoğlu'nun canlandırdığı Nusret karakterinin gelişimini merakla bekliyor.

'İnci Taneleri', her bölümüyle izleyiciyi merak içinde bırakan yapısı, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla Türk televizyonlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Rıza Kocaoğlu'nun açıklamaları, dizinin takipçilerini daha da heyecanlandıracağa benziyor.