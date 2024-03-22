İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 22 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ 22 Mart OLAN İŞ İLANLARI
Proses İşçisi - PAKFORM PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC.AŞ.
Makineci (Dikiş) - GÜN SARACİYE ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Reyon Görevlisi - BAŞGİMPA BAŞDURAK GIDA İHT.MAD.TİC.LTD.ŞTİ.
Gıda Mühendisi - BOLU SUCUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Veteriner Hekim - BOLU SUCUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Konfeksiyon İşçisi - APPRİVA TEKSTİL GİYİ M SAN VE TİCARET ANO NİM ŞİRKETİ
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı - AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ.
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) - İSGEV İŞ S AĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ.
Danışma Memuru - UNOVA YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.