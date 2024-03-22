- Ekonomi

22 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Bolu’da iş arayan vatandaşlar için İŞKUR iş ilanları açıklandı. İş başvuruları, İŞKUR e şube sisteminden yapılabiliyor. Başvurular için son gün 22 Mart 2024 olan iş ilanlarını sizler için derledik.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
22 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün! mask
22 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!
22 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!
Haber albümü için resme tıklayın

İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 22 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

22 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?22 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 22 Mart OLAN İŞ İLANLARI22 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

Proses İşçisi - PAKFORM PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC.AŞ.

Makineci (Dikiş)  - GÜN SARACİYE ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Reyon Görevlisi  - BAŞGİMPA BAŞDURAK GIDA İHT.MAD.TİC.LTD.ŞTİ.

Gıda Mühendisi - BOLU SUCUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Veteriner Hekim - BOLU SUCUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Konfeksiyon İşçisi - APPRİVA TEKSTİL GİYİ M SAN VE TİCARET ANO NİM ŞİRKETİ

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı  - AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ.

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) - İSGEV İŞ S AĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK MİMARLIK MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ.

Danışma Memuru  - UNOVA YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

# eğitim, türkiye, işkur

22 Mar 2024 - 09:10 Bolu- Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL