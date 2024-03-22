22 Mar 2024 - 09:11 - Asayiş

Kıbrıs Gazisinin son yolculuğu

Düzce'de yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Nevzat Eren, son yolculuğuna uğurlanırken, yürekleri bir kez daha Kıbrıs Barış Harekatı'nın hatıralarıyla doldurdu. Kıbrıs Gazisi ve aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi'nin değerli Başkan Yardımcısı olan Eren'in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve yoldaşlarını derin bir üzüntüye boğdu.