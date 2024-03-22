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Kıbrıs Gazisinin son yolculuğu

Düzce'de yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Nevzat Eren, son yolculuğuna uğurlanırken, yürekleri bir kez daha Kıbrıs Barış Harekatı'nın hatıralarıyla doldurdu. Kıbrıs Gazisi ve aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi'nin değerli Başkan Yardımcısı olan Eren'in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve yoldaşlarını derin bir üzüntüye boğdu.

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Kıbrıs Gazisinin son yolculuğu
Kıbrıs Gazisinin son yolculuğu
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Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Kahraman

Nevzat Eren, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayata gözlerini yumdu. Gümüşova ilçesine bağlı Sultaniye Köyü Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle, Eren için son görev yerine getirildi. Cenaze namazı sonrası, kahraman gazimiz ebedi istirahatgahına tekbirler ve dualar eşliğinde uğurlandı.

Kıbrıs Gazisinin son yolculuğu

Düzce Valisi ve Toplumun Taziye Mesajları

Cenaze törenine, Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere, Eren ailesi, sevenleri ve yakınları yoğun bir katılım gösterdi. Vali Aslan, merhuma Allah'tan rahmet, Eren ailesine ve taziyede bulunan herkese başsağlığı ve sabır dileyerek, Nevzat Eren'in hatırasına saygının ifadesi olarak konuştu.Kıbrıs Gazisinin son yolculuğu

# düzce

22 Mar 2024 - 09:11 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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