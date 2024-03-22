Kıbrıs Gazisinin son yolculuğu

Kalp Krizi Sonucu Vefat Eden Kahraman
Nevzat Eren, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayata gözlerini yumdu. Gümüşova ilçesine bağlı Sultaniye Köyü Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle, Eren için son görev yerine getirildi. Cenaze namazı sonrası, kahraman gazimiz ebedi istirahatgahına tekbirler ve dualar eşliğinde uğurlandı.
Düzce Valisi ve Toplumun Taziye Mesajları
Cenaze törenine, Düzce Valisi Selçuk Aslan başta olmak üzere, Eren ailesi, sevenleri ve yakınları yoğun bir katılım gösterdi. Vali Aslan, merhuma Allah'tan rahmet, Eren ailesine ve taziyede bulunan herkese başsağlığı ve sabır dileyerek, Nevzat Eren'in hatırasına saygının ifadesi olarak konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.