Yüksek tepeler beyaz güzellikle kaplandı, kar sürprizi!

Baharın Kışla İmtihanı: Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı!

Beklenen bahar havasının aksine, Düzce'nin yüksek bölgeleri, 5 santimetreye varan kar kalınlığıyla kışı andırıyor. Özellikle Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, kar yağışının bölge için hem bir güzellik hem de zorlukları beraberinde getirdiğini belirtiyor. 21 Mart 2024 tarihinde, bölgedeki kar yağışının yoğunluğu dikkat çekiyor. Albayrak, "Bu sene diğer yıllara göre daha az kar gördük. Karın bu mevsimde yağması, olası bir kuraklığın önüne geçebilir ancak fındık ve diğer ekimler için don tehlikesi de beraberinde geliyor" diye konuştu.

Düzce-Bolu Sınırında Kış Baharı Bastırdı!

Düzce ile Bolu sınırında, özellikle Abant Gölü'nün hemen üstünde kalan bölgelerde, kar yağışı hayatı olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor. Yayla sakinleri, bu sene önceki yıllara göre daha az kar yağdığını fakat Mart ayında gelen karın kuraklık endişelerini bir nebze olsun hafiflettiğini dile getiriyor. Ancak aynı zamanda, bölgedeki tarımsal faaliyetler için don riski de büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. Bölge halkı, kar yağışının getirdiği güzelliklerin yanı sıra, mevsim normalleri dışındaki bu değişimlerin potansiyel etkileri konusunda dikkatli olunmasını umuyor.

Düzce'nin Yaylaları Kar Altında: Ekolojik ve Ekonomik Etkiler

Karın beyaz örtüsü altında kalan Düzce'nin yaylaları, bu durumun ekolojik ve ekonomik etkileri açısından da dikkat çekiyor. Bölge halkı, karın bereket olarak gördükleri bu doğa olayının, aynı zamanda tarımsal faaliyetler üzerindeki olası negatif etkileri konusunda da bilinçli. Kar yağışının, özellikle fındık gibi önemli tarım ürünleri üzerindeki etkisi, bölge ekonomisi için kritik önem taşıyor.