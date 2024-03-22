- Gündem

Yüksek tepeler beyaz güzellikle kaplandı, kar sürprizi!

Düzce ve çevresi, Mart ayının sonlarına doğru beklenmedik bir kış güzelliğine şahit oldu. Baharın müjdecisi günlerde, bölgenin yüksek kesimlerindeki yaylalar, adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Sinekli, Sakarca, Eğrelti, İkizler gibi isimleriyle bilinen bu yaylalarda yaşayanlar, karın bu mevsimdeki sürprizini hem şaşkınlıkla hem de bir nebze endişeyle karşıladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yüksek tepeler beyaz güzellikle kaplandı, kar sürprizi! mask
Yüksek tepeler beyaz güzellikle kaplandı, kar sürprizi!
Yüksek tepeler beyaz güzellikle kaplandı, kar sürprizi!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Baharın Kışla İmtihanı: Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı!

Beklenen bahar havasının aksine, Düzce'nin yüksek bölgeleri, 5 santimetreye varan kar kalınlığıyla kışı andırıyor. Özellikle Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, kar yağışının bölge için hem bir güzellik hem de zorlukları beraberinde getirdiğini belirtiyor. 21 Mart 2024 tarihinde, bölgedeki kar yağışının yoğunluğu dikkat çekiyor. Albayrak, "Bu sene diğer yıllara göre daha az kar gördük. Karın bu mevsimde yağması, olası bir kuraklığın önüne geçebilir ancak fındık ve diğer ekimler için don tehlikesi de beraberinde geliyor" diye konuştu.

Yüksek tepeler beyaz güzellikle kaplandı, kar sürprizi!

Düzce-Bolu Sınırında Kış Baharı Bastırdı!

Düzce ile Bolu sınırında, özellikle Abant Gölü'nün hemen üstünde kalan bölgelerde, kar yağışı hayatı olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor. Yayla sakinleri, bu sene önceki yıllara göre daha az kar yağdığını fakat Mart ayında gelen karın kuraklık endişelerini bir nebze olsun hafiflettiğini dile getiriyor. Ancak aynı zamanda, bölgedeki tarımsal faaliyetler için don riski de büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor. Bölge halkı, kar yağışının getirdiği güzelliklerin yanı sıra, mevsim normalleri dışındaki bu değişimlerin potansiyel etkileri konusunda dikkatli olunmasını umuyor.

Yüksek tepeler beyaz güzellikle kaplandı, kar sürprizi!

Düzce'nin Yaylaları Kar Altında: Ekolojik ve Ekonomik Etkiler

Karın beyaz örtüsü altında kalan Düzce'nin yaylaları, bu durumun ekolojik ve ekonomik etkileri açısından da dikkat çekiyor. Bölge halkı, karın bereket olarak gördükleri bu doğa olayının, aynı zamanda tarımsal faaliyetler üzerindeki olası negatif etkileri konusunda da bilinçli. Kar yağışının, özellikle fındık gibi önemli tarım ürünleri üzerindeki etkisi, bölge ekonomisi için kritik önem taşıyor.Yüksek tepeler beyaz güzellikle kaplandı, kar sürprizi!

# kar, doğa, düzce, tarım

22 Mar 2024 - 09:22 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL