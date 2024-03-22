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Nevruz coşkusu! Baharın müjdecisi ateş yakıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, baharın gelişini simgeleyen ve umudu temsil eden Nevruz Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleşen kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Nevruz coşkusu! Baharın müjdecisi ateş yakıldı mask
Nevruz coşkusu! Baharın müjdecisi ateş yakıldı
Nevruz coşkusu! Baharın müjdecisi ateş yakıldı
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Rektörden Nevruz Mesajı: "Birlik ve Beraberlik Günü"

Açılış konuşmasını yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Nevruz'un sadece bir mevsim döngüsünün değil, aynı zamanda kardeşlik, dostluk, bolluk ve bereketin milli bir bütünlük içinde kaynaşmasının simgesi olduğunu vurguladı. Rektör Özölçer, "Nevruz, asırlar boyu Türk İslam Coğrafyası'nda barış, kardeşlik ve birlik çağrısı yapmış, bu çağrıyla umudun, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olmuştur" dedi.

Nevruz coşkusu! Baharın müjdecisi ateş yakıldı

Kültürel Gösteriler ve Uluslararası Öğrencilerin Katılımı

Kutlamalar, uluslararası öğrencilerin ülkelerinin bayraklarıyla yürüyüşü ve halk oyunları gösterileri ile renklendi. Üniversitenin kültürel çeşitliliği ve uluslararası iş birliğine vurgu yapılarak, Nevruz'un evrensel bir barış ve dostluk mesajı olarak önemi belirtildi.

Nevruz coşkusu! Baharın müjdecisi ateş yakıldı

Nevruz Ateşi ve Anlamı: Birlikte Atlamak

Etkinlikte, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başta olmak üzere, akademisyenler ve davetliler tarafından Nevruz ateşi yakıldı. Ateş etrafında halay çekilmesi ve ardından ateşin üzerinden atlanmasıyla, baharın uyanışı ve doğanın yenilenmesi kutlandı. Bu ritüel, birlik, dayanışma ve yenilenme umudunun sembolü olarak icra edildi.Nevruz coşkusu! Baharın müjdecisi ateş yakıldı
# uluslararası

22 Mar 2024 - 09:27 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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