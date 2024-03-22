Nevruz coşkusu! Baharın müjdecisi ateş yakıldı

Rektörden Nevruz Mesajı: "Birlik ve Beraberlik Günü"

Açılış konuşmasını yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Nevruz'un sadece bir mevsim döngüsünün değil, aynı zamanda kardeşlik, dostluk, bolluk ve bereketin milli bir bütünlük içinde kaynaşmasının simgesi olduğunu vurguladı. Rektör Özölçer, "Nevruz, asırlar boyu Türk İslam Coğrafyası'nda barış, kardeşlik ve birlik çağrısı yapmış, bu çağrıyla umudun, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olmuştur" dedi.

Kültürel Gösteriler ve Uluslararası Öğrencilerin Katılımı

Kutlamalar, uluslararası öğrencilerin ülkelerinin bayraklarıyla yürüyüşü ve halk oyunları gösterileri ile renklendi. Üniversitenin kültürel çeşitliliği ve uluslararası iş birliğine vurgu yapılarak, Nevruz'un evrensel bir barış ve dostluk mesajı olarak önemi belirtildi.

Nevruz Ateşi ve Anlamı: Birlikte Atlamak

Etkinlikte, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başta olmak üzere, akademisyenler ve davetliler tarafından Nevruz ateşi yakıldı. Ateş etrafında halay çekilmesi ve ardından ateşin üzerinden atlanmasıyla, baharın uyanışı ve doğanın yenilenmesi kutlandı. Bu ritüel, birlik, dayanışma ve yenilenme umudunun sembolü olarak icra edildi.