Mama kutusuna sıkışan kedi

Korkudan Kaçan Kediye Şefkatli Eller

Olay, itfaiye erlerinin müdürlük önünde rutin kontrolleri sırasında meydana geldi. Bir kedinin kafasını metal bir mama kutusuna sıkıştırmış olduğunu fark eden ekipler, hemen harekete geçti. Kedi, korku ve paniğe kapılarak sağa sola kaçmaya çalışırken, itfaiye ekipleri onu sakinleştirmeyi başardı ve kurtarma operasyonuna başladı.

İtfaiyenin Titiz Çalışması Hayat Kurtardı

Kedinin başı, itfaiye ekiplerinin dikkatli ve özenli çalışmasıyla sıkıştığı kutudan zarar görmeden çıkarıldı. Operasyon sırasında kedinin sağlığının korunması için tüm önlemler alındı. Kurtarılan kedinin su ve yiyecek ihtiyacı da göz ardı edilmedi. İtfaiye erleri, kedinin beslenmesini sağladıktan sonra onu özgürlüğüne kavuşturdu.