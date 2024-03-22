Mama kutusuna sıkışan kedi

Korkudan Kaçan Kediye Şefkatli Eller
Olay, itfaiye erlerinin müdürlük önünde rutin kontrolleri sırasında meydana geldi. Bir kedinin kafasını metal bir mama kutusuna sıkıştırmış olduğunu fark eden ekipler, hemen harekete geçti. Kedi, korku ve paniğe kapılarak sağa sola kaçmaya çalışırken, itfaiye ekipleri onu sakinleştirmeyi başardı ve kurtarma operasyonuna başladı.
İtfaiyenin Titiz Çalışması Hayat Kurtardı
Kedinin başı, itfaiye ekiplerinin dikkatli ve özenli çalışmasıyla sıkıştığı kutudan zarar görmeden çıkarıldı. Operasyon sırasında kedinin sağlığının korunması için tüm önlemler alındı. Kurtarılan kedinin su ve yiyecek ihtiyacı da göz ardı edilmedi. İtfaiye erleri, kedinin beslenmesini sağladıktan sonra onu özgürlüğüne kavuşturdu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.