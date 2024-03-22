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Mama kutusuna sıkışan kedi

Karabük Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde yaşanan ve hayvanseverlerin yüreklerini ısıtan bir kurtarma operasyonu, kentte duygusal anlar yaşattı. Kafası, bir mama kutusuna sıkışmış halde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerinin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde ölümden döndü.

İhlas Haber Ajansı
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Mama kutusuna sıkışan kedi
Mama kutusuna sıkışan kedi
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Korkudan Kaçan Kediye Şefkatli Eller

Olay, itfaiye erlerinin müdürlük önünde rutin kontrolleri sırasında meydana geldi. Bir kedinin kafasını metal bir mama kutusuna sıkıştırmış olduğunu fark eden ekipler, hemen harekete geçti. Kedi, korku ve paniğe kapılarak sağa sola kaçmaya çalışırken, itfaiye ekipleri onu sakinleştirmeyi başardı ve kurtarma operasyonuna başladı.

Mama kutusuna sıkışan kedi

İtfaiyenin Titiz Çalışması Hayat Kurtardı

Kedinin başı, itfaiye ekiplerinin dikkatli ve özenli çalışmasıyla sıkıştığı kutudan zarar görmeden çıkarıldı. Operasyon sırasında kedinin sağlığının korunması için tüm önlemler alındı. Kurtarılan kedinin su ve yiyecek ihtiyacı da göz ardı edilmedi. İtfaiye erleri, kedinin beslenmesini sağladıktan sonra onu özgürlüğüne kavuşturdu.Mama kutusuna sıkışan kedi

22 Mar 2024 - 09:32 Karabük/ Safranbolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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