2 Bin 604 uyuşturucu hap ele geçirildi

Nefes Kesen Operasyonun Ayrıntıları

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretini önlemeye yönelik faaliyetleri kapsamında, Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 604 adet uyuşturucu hap bulundu. Y.D. ve M.A. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta gerçekleştirilen üst ve araç aramasında ele geçirilen uyuşturucu haplar, emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesindeki kararlılığının bir göstergesi oldu.

Şüphelilerin Tutuklanması

Araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Y.D. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu tutuklama, toplumda uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların ne denli ciddi ve etkin bir şekilde devam ettiğinin altını çiziyor.