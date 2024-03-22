- Asayiş

2 Bin 604 uyuşturucu hap ele geçirildi

Karabük'te emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü bir operasyonda, 2 şüpheli kişinin içinde bulunduğu araçta toplamda 2 bin 604 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek, uyuşturucu ticareti ve dağıtımına büyük bir darbe vuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürdüğü titiz çalışmalar bu operasyonla bir kez daha meyvesini verdi.

İhlas Haber Ajansı
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2 Bin 604 uyuşturucu hap ele geçirildi mask
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Nefes Kesen Operasyonun Ayrıntıları

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretini önlemeye yönelik faaliyetleri kapsamında, Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 604 adet uyuşturucu hap bulundu. Y.D. ve M.A. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta gerçekleştirilen üst ve araç aramasında ele geçirilen uyuşturucu haplar, emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesindeki kararlılığının bir göstergesi oldu.

2 Bin 604 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şüphelilerin Tutuklanması

Araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Y.D. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu tutuklama, toplumda uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların ne denli ciddi ve etkin bir şekilde devam ettiğinin altını çiziyor.
# araç, ankara, trafik, karabük

22 Mar 2024 - 09:38 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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