2 Bin 604 uyuşturucu hap ele geçirildi

Nefes Kesen Operasyonun Ayrıntıları
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretini önlemeye yönelik faaliyetleri kapsamında, Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 604 adet uyuşturucu hap bulundu. Y.D. ve M.A. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta gerçekleştirilen üst ve araç aramasında ele geçirilen uyuşturucu haplar, emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesindeki kararlılığının bir göstergesi oldu.
Şüphelilerin Tutuklanması
Araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Y.D. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu tutuklama, toplumda uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların ne denli ciddi ve etkin bir şekilde devam ettiğinin altını çiziyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.