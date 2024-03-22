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Bölgede nevruz coşkusu

2024 Nevruz Bayramı kutlamaları, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta nevruz coşkusu yaşandı. Baharın coşkusunu paylaşmak için düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta büyük bir neşe ve heyecanla karşılandı.

Arzu Sarı
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Bölgede nevruz coşkusu
Bölgede nevruz coşkusu
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Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri, baharın coşkusunu kutlamak için bir araya gelenleri büyüledi. Geleneksel ritüeller, ateşin üzerinden atlamalar ve renkli gösterilerle dolu bu kutlamalar, unutulmaz anlar yaşattı.

Bölgede nevruz coşkusu

Sakarya'da Yöresel Lezzetler ve Eğlenceli Standlar

Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerde, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaretçileri büyüledi. Geleneksel ritüellerin yanı sıra, bol eğlence ve neşeyle dolu bir gün yaşandı.

Bölgede nevruz coşkusu

Sakarya Üniversitesi’nde Nevruz etkinliği

Geleneksel Ritüeller ve Ateşin Üzerinden Atlamalar Protokol üyeleri, geleneksel demir dövme ritüelini gerçekleştirirken, katılımcılar ise Nevruz ateşinin üzerinden coşkuyla atladılar.

Bölgede nevruz coşkusu

Nevruz’da renkli sahneler

Zonguldak'ta düzenlenen etkinliklerde ise uluslararası öğrencilerin renkli yürüyüşleri ve halk oyunları gösterileri unutulmaz anlar yaşattı.

Bölgede nevruz coşkusu

Yumurta tokuşturuldu

Bolu'da Vali ve Milletvekili Katılımıyla Renkli Kutlamalar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gerçekleşen etkinliklere, Vali Erkan Kılıç, Milletvekili İsmail Akgül ve Rektör Mustafa Alişarlı da katıldı. Öğrencilerle birlikte yapılan demir dövme ritüeli ve eğlenceli yumurta tokuşturma oyunlarıyla dolu gün, müzik eşliğinde coşkuyla son buldu.

Bölgede nevruz coşkusu

# sakarya

22 Mar 2024 - 09:32 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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