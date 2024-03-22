Bölgede nevruz coşkusu

Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri, baharın coşkusunu kutlamak için bir araya gelenleri büyüledi. Geleneksel ritüeller, ateşin üzerinden atlamalar ve renkli gösterilerle dolu bu kutlamalar, unutulmaz anlar yaşattı.
Sakarya'da Yöresel Lezzetler ve Eğlenceli Standlar
Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerde, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaretçileri büyüledi. Geleneksel ritüellerin yanı sıra, bol eğlence ve neşeyle dolu bir gün yaşandı.
Sakarya Üniversitesi’nde Nevruz etkinliği
Geleneksel Ritüeller ve Ateşin Üzerinden Atlamalar Protokol üyeleri, geleneksel demir dövme ritüelini gerçekleştirirken, katılımcılar ise Nevruz ateşinin üzerinden coşkuyla atladılar.
Nevruz’da renkli sahneler
Zonguldak'ta düzenlenen etkinliklerde ise uluslararası öğrencilerin renkli yürüyüşleri ve halk oyunları gösterileri unutulmaz anlar yaşattı.
Yumurta tokuşturuldu
Bolu'da Vali ve Milletvekili Katılımıyla Renkli Kutlamalar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gerçekleşen etkinliklere, Vali Erkan Kılıç, Milletvekili İsmail Akgül ve Rektör Mustafa Alişarlı da katıldı. Öğrencilerle birlikte yapılan demir dövme ritüeli ve eğlenceli yumurta tokuşturma oyunlarıyla dolu gün, müzik eşliğinde coşkuyla son buldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.