Gençler arası kız meselesi kanlı bitti

Kız Arkadaşına Bakma İddiası Kanlı Kavgaya Dönüştü

Olay, Y.S.Ö. (18) adlı öğrencinin, B.K. ile "kız arkadaşına baktığı" gerekçesiyle tartışmaya başlamasıyla tetiklendi. Sözlü sataşmanın fiziksel çatışmaya evrilmesiyle Y.S.Ö., yanında bulundurduğu bıçağı kullanarak B.K. ve olayı yatıştırmaya çalışan R.A.S.'yi yaraladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hızlı Müdahale ve Tedavi Süreci

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kısa sürede kaçan şüpheliyi yakalarken, kavga sırasında düşerek elinden yaralanan Y.S.Ö. ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm yaralılar, hastanelerdeki tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olayın Ardından Soruşturma Başlatıldı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, yaşanan bu üzücü olayın ardından derhal bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili tüm detaylar incelenirken, gençler arasında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin artırılması konusunda çağrılarda bulunuldu.