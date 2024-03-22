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Gençler arası kız meselesi kanlı bitti

Karabük'teki Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde bıçaklı kavga: 3 öğrenci yaralandı. Kız arkadaşına bakma iddiası kavgaya dönüşürken, polis hızla müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Gençler arası kız meselesi kanlı bitti
Gençler arası kız meselesi kanlı bitti
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Kız Arkadaşına Bakma İddiası Kanlı Kavgaya Dönüştü

Olay, Y.S.Ö. (18) adlı öğrencinin, B.K. ile "kız arkadaşına baktığı" gerekçesiyle tartışmaya başlamasıyla tetiklendi. Sözlü sataşmanın fiziksel çatışmaya evrilmesiyle Y.S.Ö., yanında bulundurduğu bıçağı kullanarak B.K. ve olayı yatıştırmaya çalışan R.A.S.'yi yaraladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gençler arası kız meselesi kanlı bitti

Hızlı Müdahale ve Tedavi Süreci

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kısa sürede kaçan şüpheliyi yakalarken, kavga sırasında düşerek elinden yaralanan Y.S.Ö. ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm yaralılar, hastanelerdeki tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü.Gençler arası kız meselesi kanlı bitti

Olayın Ardından Soruşturma Başlatıldı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, yaşanan bu üzücü olayın ardından derhal bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili tüm detaylar incelenirken, gençler arasında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin artırılması konusunda çağrılarda bulunuldu.Gençler arası kız meselesi kanlı bitti

# polis, eğitim, tedavi, karabük

22 Mar 2024 - 09:42 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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