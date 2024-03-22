Gençler arası kız meselesi kanlı bitti

Kız Arkadaşına Bakma İddiası Kanlı Kavgaya Dönüştü
Olay, Y.S.Ö. (18) adlı öğrencinin, B.K. ile "kız arkadaşına baktığı" gerekçesiyle tartışmaya başlamasıyla tetiklendi. Sözlü sataşmanın fiziksel çatışmaya evrilmesiyle Y.S.Ö., yanında bulundurduğu bıçağı kullanarak B.K. ve olayı yatıştırmaya çalışan R.A.S.'yi yaraladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hızlı Müdahale ve Tedavi Süreci
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kısa sürede kaçan şüpheliyi yakalarken, kavga sırasında düşerek elinden yaralanan Y.S.Ö. ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm yaralılar, hastanelerdeki tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü.
Olayın Ardından Soruşturma Başlatıldı
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, yaşanan bu üzücü olayın ardından derhal bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili tüm detaylar incelenirken, gençler arasında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin artırılması konusunda çağrılarda bulunuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.