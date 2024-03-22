22 Mar 2024 - 09:49- Gündem G:

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oldu

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolundaki bölümü, kar yağışının yoğun şekilde devam etmesiyle mücadele ediyor. Bölge, kış mevsiminin getirdiği ağır koşullar altında, aralıklarla yaşanan kar yağışlarıyla karşı karşıya kalıyor. Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri gibi önemli noktalar, beyaz örtüyle kaplanarak bambaşka bir manzaraya bürünüyor.

Anadolu Ajansı
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oldu
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oldu
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Kışın Kalbi Bolu Dağı'nda Karla Mücadele Devam Ediyor

Bölgedeki yoğun kar yağışı, Karayolları ekiplerinin kesintisiz çalışmasını gerektiriyor. Ekipler, karın yol açabileceği olası aksamalara karşı, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarıyla yoğun bir mücadele veriyor. Bu çalışmalar, bölgedeki trafik akışının güvenli bir şekilde devam edebilmesi için büyük önem taşıyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oldu

Sürücülere Önemli Uyarılar

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerden ekstra dikkatli olmalarını istiyor. Özellikle kar yağışının yol açabileceği zorlu hava koşulları göz önünde bulundurularak, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği konusunda sürücüler uyarılıyor. Bu uyarılar, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.
# kar, trafik

22 Mar 2024 - 09:49 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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