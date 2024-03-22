Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oldu

Kışın Kalbi Bolu Dağı'nda Karla Mücadele Devam Ediyor

Bölgedeki yoğun kar yağışı, Karayolları ekiplerinin kesintisiz çalışmasını gerektiriyor. Ekipler, karın yol açabileceği olası aksamalara karşı, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarıyla yoğun bir mücadele veriyor. Bu çalışmalar, bölgedeki trafik akışının güvenli bir şekilde devam edebilmesi için büyük önem taşıyor.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerden ekstra dikkatli olmalarını istiyor. Özellikle kar yağışının yol açabileceği zorlu hava koşulları göz önünde bulundurularak, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği konusunda sürücüler uyarılıyor. Bu uyarılar, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.