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Down sendromlu çocukların diş sağlığı farkındalık günü

Düzce'de anlamlı bir etkinlik gerçekleşti; Down Sendromlu çocuklar, Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlemesiyle Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir araya geldi. Bu özel gün, hem eğitim hem de eğlenceyi bir araya getirdi, çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
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Down sendromlu çocukların diş sağlığı farkındalık günü
Down sendromlu çocukların diş sağlığı farkındalık günü
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Sağlık ve Eğlence Bir Arada

Down Sendromlu çocuklar için özel olarak düzenlenen bu etkinlik, çocukların diş sağlığı konusunda bilinçlenmelerini ve merkezi tanımalarını sağladı. Etkinlikte çocuklara, diş temizliği ve hijyen kuralları hakkında önemli bilgiler verildi. Ayrıca, yapılan diş taraması sırasında çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi, bu da günün daha da anlam kazanmasını sağladı.

Down sendromlu çocukların diş sağlığı farkındalık günü

Vali Selçuk Aslan’dan Anlamlı Destek

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katılım gösterdiği etkinlikte, aileler ve çocuklar yalnız bırakılmadı. Vali Aslan, down sendromlu çocukların eğitimleriyle hayata daha sıkı tutunabileceklerini ve toplumda daha bağımsız bireyler haline gelebileceklerini vurguladı. Bu özel gün, hem farkındalık yaratma hem de toplumsal duyarlılığı artırma amacı taşıyordu.Down sendromlu çocukların diş sağlığı farkındalık günü

Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma

Etkinlik, down sendromlu çocukların ve ailelerinin toplumsal dayanışma içinde olduğunu gösterdi. Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşen bu etkinlik, kamu kurumlarının down sendromlu bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma ve onlara destek olma konusundaki çabalarını ortaya koydu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve bu tür farkındalık etkinliklerinin önemine dikkat çekti.Down sendromlu çocukların diş sağlığı farkındalık günü

Etkinliğin Önemi

Down sendromlu çocuklar için düzenlenen bu etkinlik, diş sağlığı bilincinin yanı sıra toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılmasına katkıda bulundu. Çocuklar ve aileleri için eğitici ve eğlenceli bir gün olurken, toplumda down sendromu konusunda daha geniş bir anlayışın oluşmasına yardımcı oldu.Down sendromlu çocukların diş sağlığı farkındalık günü

# destek, düzce

22 Mar 2024 - 09:57 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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