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2024 Ramazan Bayramı, Başlangıç tarihi ve Tatil süresi

2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? 2024 Bayram tatil süresi kaç gün? 2024 Ramazan Bayramı tatili başlangıç tarihi ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, ayrıntılarıyla haberimizde…

Esra Perçin
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2024 Ramazan Bayramı, Başlangıç tarihi ve Tatil süresi mask
2024 Ramazan Bayramı, Başlangıç tarihi ve Tatil süresi
2024 Ramazan Bayramı, Başlangıç tarihi ve Tatil süresi
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2024 Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Kamu çalışanları için 9 güne uzatılan bayram tatili, 5 Nisan mesai bitimiyle başlayacak.

Tarihler ve tatil süresi

2024 Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Bayram tatili ise 5 Nisan mesai bitimiyle başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 8 Nisan Pazartesi idari izinli sayılacak ve kamu çalışanları için 9 günlük bir tatil süreci başlayacak.

2024 Ramazan Bayramı, Başlangıç tarihi ve Tatil süresi

Dini günler takvimi

Önemli dini günlerin hatırlanması gereklidir. Bu bağlamda, 9 Nisan Salı günü Arefe olarak belirlenmiş olup, yarım gün tatil uygulanacak. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 3 gün sürecek.2024 Ramazan Bayramı, Başlangıç tarihi ve Tatil süresi

İslam kültüründe Ramazan Bayramı

Ramazan ayı, İslam toplumunda birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı, bereket ve neşenin evlere dolduğu özel bir dönemdir. Bu kutsal ay boyunca, insanlar birbirleriyle ekmeklerini bölüşür ve dayanışma içinde olurlar. Ramazan Bayramı ise bu birlik ve bolluğun doruğa çıktığı zamanlardan biridir.2024 Ramazan Bayramı, Başlangıç tarihi ve Tatil süresi

2024 Ramazan Bayramı tarihleri

Ramazan Bayramı 2024, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Kamu çalışanları için bayram tatili ise 5 Nisan mesai bitimiyle başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek şekilde 9 güne uzatıldı.

# nisan, pazar, cuma, ramazan

22 Mar 2024 - 12:30 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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