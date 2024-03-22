İlkbahar çiçekleri kar altında

Doğanın Beyaz Örtüsü: Kar ve Sis

Karabük ve Bartın arasındaki kritik nokta olan 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, kar ve sisin etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, bölge adeta bir kış masalına dönüştü. Yoğun sisin de eşlik ettiği bu tablo, doğaseverler için eşsiz manzaralar sunuyor.

İlkbahar Çiçekleri Karla Buluştu

Karabük'ün yüksek kesimlerinde, baharın gelişiyle birlikte çiçek açan meyve ağaçları, karın altında kaldı. Bu durum, bölgenin doğal güzelliğine farklı bir boyut kazandırdı. Karın beyaz örtüsü altında kalan çiçekler, görenleri hayran bırakan bir görüntü oluşturdu.

Yerel Halk ve Sokak Hayvanları

Kar yağışının getirdiği soğuk hava koşullarında, yerel halk sokak hayvanlarını unutmadı. Vatandaşlar, aç kalan sokak hayvanlarını besleyerek onlara yardım eli uzattı. Eczacı Tuba Turan gibi duyarlı vatandaşlar, bu soğuk günlerde sokak hayvanlarına destek olmanın mutluluğunu yaşadı.