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İlkbahar çiçekleri kar altında

Mart ayının sonlarına doğru Karabük'ün yüksek kesimlerinde yaşanan beklenmedik kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü. İlkbaharın müjdecisi çiçek açan meyve ağaçları, karın altında kalarak görsel bir şölen sundu. Bu nadir olay, doğanın muhteşem güzelliklerinden birini ortaya çıkardı.

İhlas Haber Ajansı
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İlkbahar çiçekleri kar altında mask
İlkbahar çiçekleri kar altında
İlkbahar çiçekleri kar altında
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Doğanın Beyaz Örtüsü: Kar ve Sis

Karabük ve Bartın arasındaki kritik nokta olan 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, kar ve sisin etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, bölge adeta bir kış masalına dönüştü. Yoğun sisin de eşlik ettiği bu tablo, doğaseverler için eşsiz manzaralar sunuyor.

İlkbahar çiçekleri kar altında

İlkbahar Çiçekleri Karla Buluştu

Karabük'ün yüksek kesimlerinde, baharın gelişiyle birlikte çiçek açan meyve ağaçları, karın altında kaldı. Bu durum, bölgenin doğal güzelliğine farklı bir boyut kazandırdı. Karın beyaz örtüsü altında kalan çiçekler, görenleri hayran bırakan bir görüntü oluşturdu.İlkbahar çiçekleri kar altında

Yerel Halk ve Sokak Hayvanları

Kar yağışının getirdiği soğuk hava koşullarında, yerel halk sokak hayvanlarını unutmadı. Vatandaşlar, aç kalan sokak hayvanlarını besleyerek onlara yardım eli uzattı. Eczacı Tuba Turan gibi duyarlı vatandaşlar, bu soğuk günlerde sokak hayvanlarına destek olmanın mutluluğunu yaşadı.İlkbahar çiçekleri kar altında
# destek, kar, soğuk hava, karabük, bartın

22 Mar 2024 - 10:06 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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