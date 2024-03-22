Kar yağışı altında yeşeren umutlar

Eğitim ve Doğa El Ele: Geleceğe Nefes

Etkinlik kapsamında, İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu ve beraberindeki heyet, öğrencilerin de katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirdi. Kar altında gerçekleştirilen bu özel dikim töreni, katılımcılar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Fidan dikimi sonrasında, anasınıfı öğrencilerine doğanın korunması ve önemi hakkında bilgilendirici bir animasyon film gösterimi yapıldı. Bu etkinlik, çocuklarda doğa bilincinin erken yaşlarda oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Katılım ve Destek Yoğun

Bu özel günde, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Ardıç, Orman İşletme Müdürü Nihat Ertürk, Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç ve birçok önemli isim fidan dikimi etkinliğine destek verdi. Ayrıca, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ufuk Ayvacı ve Nüfus Müdürü Selahattin Çiçek gibi isimler de katılımcılar arasında yer aldı.

Orman Haftası'nın Önemi

Etkinliğe katılan Taner Çarlıoğlu, "21 Mart Orman Haftası kapsamında, karın altında fidan dikerek, doğaya ve ormanlarımıza olan bağlılığımızı pekiştiriyoruz," dedi. Bu etkinlikle birlikte, bölge halkı ve öğrenciler, doğanın korunması ve sürdürülebilirliği konusunda daha bilinçli hale geldi.

Hediyelerle Mutluluk Dağıtıldı

Fidan dikimi töreninin ardından, anasınıfı öğrencilerine çeşitli hediyeler verilerek, etkinliğin anısına güzel bir son verildi. Bu hediyelerle birlikte, çocukların yüzlerindeki mutluluk, etkinliğin başarısını ve önemini bir kez daha vurguladı.