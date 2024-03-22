Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak asansör bakım ve onarım hizmetleri için bir ihale duyurusu yaptı. Bu duyuru, hastanenin asansör sistemlerinin güvenliğini ve performansını artırmayı amaçlıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine uygun olarak açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek ve teklifler elektronik ortamda alınacak.

Asansörlerde Yenilik Dönemi

Hastane yönetimi, toplamda 18 adet asansör için 12 aylık bir bakım ve onarım hizmeti almayı planlıyor. Bu hizmet, hastanenin farklı bölümlerindeki asansörlerin daha güvenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak. İhale, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin Köroğlu, Merkez ve Kadın Doğum Ünitelerindeki asansörleri kapsayacak. Hizmetin başlangıç tarihi 1 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş olup, bir yıl sürecek.

Katılım Koşulları ve İhale Süreci

İhaleye katılmak isteyen firmaların, iş deneyimi belgeleri, TSE-Hizmet Yeterlilik Belgesi gibi belirli kriterlere uygun belgeleri sunmaları gerekiyor. İhale, sadece yerli firmalara açık olacak ve tekliflerin değerlendirilmesi fiyat esasına göre yapılacak. İhale dokümanı, EKAP üzerinden bedelsiz olarak incelenebilir ve ihaleye teklif vermek isteyenlerin e-imza kullanarak dokümanı indirmeleri zorunlu.

Güvenlik ve Konfor Önceliğimiz

Bu ihale, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin hasta ve personel güvenliğine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Asansörlerin bakım ve onarımı, hastane içindeki ulaşımın güvenli ve konforlu bir şekilde devam etmesi için kritik öneme sahip. Hastane yönetimi, bu adımla birlikte hastane içindeki mobilite standartlarını yükseltmeyi ve tüm kullanıcıların memnuniyetini artırmayı hedefliyor.