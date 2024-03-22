2025 Fiat Titano Türkiye yollarına damga vuracak! Fiyatı ve özellikleri neler?

Macera ve Güç Bir Arada: Fiat Titano'nun Tasarım Harikası

Fiat, yarım yüzyıldır Brezilya'da otomotiv sektöründe öncü bir isim olarak bilinirken, şimdi de 2025 Fiat Titano ile Türkiye pazarında yeni bir dönem başlatıyor. 2025 Fiat Titano, her açıdan gücü ve çok yönlülüğü temsil ediyor. İmpozant boyutları, etkileyici yerden yüksekliği ve benzersiz tasarımıyla dikkat çeken Titano, macera arayanların yeni gözdesi olmaya aday.

Performansın Yeni Tanımı: 2025 Fiat Titano

Titano'nun kalbinde yatan 2,2 litrelik turbodizel motor, 180 beygir gücü ve 301 lb.-ft tork sunarak her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi vaat ediyor. Bu güçlü motor sayesinde, Titano hem şehir içinde hem de arazide kusursuz bir performans sergiliyor.

Her Zevke Uygun Donanım Seviyeleri

Fiat Titano, Endurance, Volcano ve Ranch olmak üzere üç farklı donanım seviyesi sunuyor. Her bir donanım seviyesi, farklı ihtiyaç ve beklentilere cevap vermek üzere tasarlandı. Endurance, güvenilir bir iş ortağı olurken; Volcano, teknoloji ve konforu ön planda tutuyor. Ranch ise macera arayanlara yönelik en üst düzey donanımları barındırıyor.

Teknoloji ve Güvenlikte Son Nokta

2025 Fiat Titano, sürüş deneyimini zenginleştiren ileri teknoloji ve güvenlik özellikleriyle donatıldı. Apple CarPlay™ ve Android Auto™ uyumluluğuna sahip 10 inçlik multimedya merkezi, 360° arazi kamerası ve altı hava yastığı, Titano'yu sınıfının en teknolojik modellerinden biri yapıyor.

Fiyatlandırma ve Garanti: Müşteri Memnuniyeti Öncelikli

Titano, rekabetçi fiyatlandırması ve beş yıllık fabrika garantisiyle dikkat çekiyor. Her bütçeye ve ihtiyaca uygun donanım seviyeleriyle, . Fiyatlandırma, Endurance donanımı için 219.990,00 R$ (yaklaşık 42.992 ABD Doları), Volcano için 239.990,00 R$ (yaklaşık 46.791 ABD Doları) ve Ranch donanımı için 259.990,00 R$ (yaklaşık 50.992 ABD Doları) olarak belirlenmiştir. Bu rekabetçi fiyatlandırma ve beş yıllık fabrika garantisi, Titano'yu D segmenti pikap kategorisinde olağanüstü bir değer sunan bir model yapıyor.

Kişiselleştirme: Titano'yu Kendiniz Yapın

Fiat, Titano sahiplerine geniş bir Mopar aksesuarları ve kişiselleştirme seçenekleri sunarak, herkesin kendi tarzını yansıtmasına olanak tanıyor. Off-road yeteneklerinden kişisel dokunuşlara kadar, Titano'nun her yönü sürücülerin isteklerine göre şekillendirilebiliyor.