 TFF'den Bolu hakemlerine önemli görevler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hafta sonunu futbol severler için unutulmaz kılacak kritik maçlar için hakem atamalarını gerçekleştirdi. Bu atamalar özellikle Bolu bölgesinden seçilen hakemler için büyük önem taşıyor. Merkez Hakem Kurulu (MHK), adil ve profesyonel bir oyun yönetimi için önemli bir adım atmış bulunuyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakaları, futbol tutkunlarının gözünü kulağını ekranlara kilitleyecek.

Elazığ ve Kelkit'in nefes kesen mücadelesi

TFF 3. Lig'in 25. haftasında, Elazığspor ve Kelkit Hürriyetspor arasında gerçekleşecek olan müsabaka, futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olarak öne çıkıyor. 24 Mart Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yapılacak olan bu önemli karşılaşma, Zonguldak bölgesi C klasman hakemi Hakan Ergin tarafından yönetilecek. Ergin'e, Bolu bölgesinden Batuhan Topçu ve Selim Göksu yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Dördüncü hakem ise Karabük bölgesinden Sedef Altuntepe olacak.

İzmir'de heyecan dorukta

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 32. haftasında gerçekleşecek olan Bucaspor 1928 ile Kırşehir Futbol Spor Kulübü maçı, futbol severler için bir diğer önemli karşılaşma. 24 Mart Pazar günü Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak bu heyecanlı maç, Gaziantep bölgesi B klasman hakemi Erdem Demirtaş tarafından yönetilecek. Bu maçta, Bolu bölgesinden B Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Erkan ve Ankara B Klasman Yardımcı Hakemi Faruk Yağlı yardımcılık yapacak.

İstanbul'un kalbinde Bolulu hakemler sahada

Bölgesel Amatör Lig 1. Grubun 24. haftasında, Şile Yıldızspor ile Bayrampaşaspor arasındaki mücadele, futbol severlerin ilgisini çeken bir diğer karşılaşma olacak. 22 Mart Cuma günü Şile Stadı'nda gerçekleştirilecek olan bu müsabaka, Bolu bölgesi hakemi Ömer Faruk Kılıç tarafından yönetilecek. Kılıç'a, Bolu bölgesinden Fatih Gümüşok ve Karabük bölgesinden Elvan Kapanşahin yardımcı hakem olarak destek verecek, dördüncü hakem ise yine Bolu bölgesinden Samet Ünalan olacak.

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig maçlarında Bolu bölgesinden seçilen hakemlerin görev alacak olması, adil ve profesyonel bir oyun yönetimi için büyük bir adım olarak görülüyor. Futbol severler, nefes kesen bu karşılaşmaları büyük bir heyecanla bekliyor.