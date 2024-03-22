22 Mar 2024 - 15:30- Gündem G:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Personeline promosyon müjdesi

Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Türkiye Halk Bankası arasında imzalanan maaş ve promosyon protokolünün detaylarını açıklıdı. Anlaşma, üniversite personeline ve intörnlere maddi destek sunarken, emekli personel de unutulmadı.

Arzu Sarı
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Personeline promosyon müjdesi mask
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Personeline promosyon müjdesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Personeline promosyon müjdesi
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin değerli akademik ve idari personeli için Türkiye Halk Bankası ile imzalanan maaş ödeme ve promosyon protokolü, çalışanlarımızın yüzünü güldürecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlaşma, üniversitemizin çalışanlarına sağladığı maddi desteklerin bir yansıması olarak, onların hayat kalitesini artırma amacını taşıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Personeline promosyon müjdesi

Üniversitemiz ve Halkbank Arasında Önemli Bir İş Birliği

Bu protokol, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Türkiye Halk Bankası Bolu Şubesi Müdürü Suat Gülbahar tarafından imzalandı. Anlaşma, üniversitemizin akademik ve idari personeline, maaş ödemeleri konusunda önemli avantajlar sunuyor.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Personeline promosyon müjdesi

Çalışanlarımıza Sunulan Promosyon Detayları

Protokol kapsamında, üniversitemizin akademik ve idari personeline üç yıl boyunca toplam 37 bin 350 TL maaş promosyonu ödenirken, intörn doktorlarımıza ise 25 bin 920 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, 2024 yılının Nisan ve Ekim aylarında her bir personelimize 500'er TL paraf para ödemesi gerçekleştirilecek. Bu, çalışanlarımız için önemli bir maddi destek ve motivasyon kaynağı olacak.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Personeline promosyon müjdesi

Emekli Personelimiz de Bu Anlaşmadan Faydalanacak

Özellikle vurgulamak isterim ki, emekli olan personelimiz de bu anlaşmadan faydalanacak. Emeklilik sonrası maaşlarını Halkbank üzerinden almaya devam eden personelimiz, promosyon anlaşmasının bitimine kadar olan süreçte (26 Mart 2027) herhangi bir geri ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Bu durum, emekli personelimizin de finansal olarak desteklenmesini sağlıyor.

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22 Mar 2024 - 15:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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