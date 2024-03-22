Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Personeline promosyon müjdesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin değerli akademik ve idari personeli için Türkiye Halk Bankası ile imzalanan maaş ödeme ve promosyon protokolü, çalışanlarımızın yüzünü güldürecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlaşma, üniversitemizin çalışanlarına sağladığı maddi desteklerin bir yansıması olarak, onların hayat kalitesini artırma amacını taşıyor.

Üniversitemiz ve Halkbank Arasında Önemli Bir İş Birliği

Bu protokol, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve Türkiye Halk Bankası Bolu Şubesi Müdürü Suat Gülbahar tarafından imzalandı. Anlaşma, üniversitemizin akademik ve idari personeline, maaş ödemeleri konusunda önemli avantajlar sunuyor.

Çalışanlarımıza Sunulan Promosyon Detayları

Protokol kapsamında, üniversitemizin akademik ve idari personeline üç yıl boyunca toplam 37 bin 350 TL maaş promosyonu ödenirken, intörn doktorlarımıza ise 25 bin 920 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, 2024 yılının Nisan ve Ekim aylarında her bir personelimize 500'er TL paraf para ödemesi gerçekleştirilecek. Bu, çalışanlarımız için önemli bir maddi destek ve motivasyon kaynağı olacak.

Emekli Personelimiz de Bu Anlaşmadan Faydalanacak

Özellikle vurgulamak isterim ki, emekli olan personelimiz de bu anlaşmadan faydalanacak. Emeklilik sonrası maaşlarını Halkbank üzerinden almaya devam eden personelimiz, promosyon anlaşmasının bitimine kadar olan süreçte (26 Mart 2027) herhangi bir geri ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Bu durum, emekli personelimizin de finansal olarak desteklenmesini sağlıyor.