22 Mar 2024 - 16:00- Sağlık G:

İradenizi kontrol edin…

2024 Ramazan ayında sağlık ve dengeli beslenme Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'tan iftar ve sahur için altın değerinde öneriler, 2024 iftar ve sahurda sağlıklı beslenme, sahur ve iftarda neler yenmeli, uzmanından sağlık tüyoları haberimizde…

Esra Perçin
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İradenizi kontrol edin… mask
İradenizi kontrol edin…
İradenizi kontrol edin…
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Ramazan ayı ve sağlıklı beslenmenin önemi

Ramazan ayı, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımız için bir fırsat sunar. Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bu kutsal ayda oruç tutarken sağlıklı beslenmenin ve iftar ile sahurda beslenme disiplinini korumanın önemine dikkat çekiyor.

İradenizi kontrol edin…

"Denge" anahtar kelime

Karabulut, Ramazan'da beslenme düzenimizi sürdürmenin anahtarının "denge" olduğunu vurguluyor. Uzun süren açlık sonrası bedenimizin ve zihnimizin verdiği tepkilere karşı dengeli bir yaklaşım sergilemenin, sağlıklı bir Ramazan geçirmemiz için kritik olduğunu belirtiyor.

İradenizi kontrol edin…

Sahur stratejileri

Sahurda "depoyu doldurma" düşüncesine kapılmadan, az ve öz beslenmek gerektiğini ifade eden Karabulut, bu vakitte aşırı yemekten kaçınarak, besin değeri yüksek ve sindirimi kolay gıdaların tercih edilmesi gerektiğini öneriyor.

İradenizi kontrol edin…

İftar sofrasında irade testi

İftar sofrasının çekiciliği karşısında ilk yarım saatte irademizi korumanın önemi üzerinde duran Karabulut, az miktarda alınan lezzetin, fazla miktarda alınanla aynı haz verdiğini, bu yüzden ölçülü yemenin önemli olduğunu anlatıyor.İradenizi kontrol edin…

İftar menüsüne sağlıklı dokunuşlar

Oruç açıldıktan sonra çorba ile yemeğe başlamak ve ana yemeğe geçmeden önce kısa bir ara vermek gibi adımların önemini vurgulayan Karabulut, iftar menüsünde sağlıklı seçimler yapmanın ve aşırıya kaçmamak gerektiğini belirtiyor.İradenizi kontrol edin…

Su tüketiminin kritik rolü

Karabulut, Ramazan ayında yeterli miktarda su tüketiminin önemine değiniyor. Özellikle sahurda bol su içmenin gün içindeki susuzluğu azaltacağını ve iftar sonrası su tüketiminin devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Bu, Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için olmazsa olmaz bir kuraldır.

# ramazan

22 Mar 2024 - 16:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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