İradenizi kontrol edin…

Ramazan ayı ve sağlıklı beslenmenin önemi

Ramazan ayı, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımız için bir fırsat sunar. Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bu kutsal ayda oruç tutarken sağlıklı beslenmenin ve iftar ile sahurda beslenme disiplinini korumanın önemine dikkat çekiyor.

"Denge" anahtar kelime

Karabulut, Ramazan'da beslenme düzenimizi sürdürmenin anahtarının "denge" olduğunu vurguluyor. Uzun süren açlık sonrası bedenimizin ve zihnimizin verdiği tepkilere karşı dengeli bir yaklaşım sergilemenin, sağlıklı bir Ramazan geçirmemiz için kritik olduğunu belirtiyor.

Sahur stratejileri

Sahurda "depoyu doldurma" düşüncesine kapılmadan, az ve öz beslenmek gerektiğini ifade eden Karabulut, bu vakitte aşırı yemekten kaçınarak, besin değeri yüksek ve sindirimi kolay gıdaların tercih edilmesi gerektiğini öneriyor.

İftar sofrasında irade testi

İftar sofrasının çekiciliği karşısında ilk yarım saatte irademizi korumanın önemi üzerinde duran Karabulut, az miktarda alınan lezzetin, fazla miktarda alınanla aynı haz verdiğini, bu yüzden ölçülü yemenin önemli olduğunu anlatıyor.

İftar menüsüne sağlıklı dokunuşlar

Oruç açıldıktan sonra çorba ile yemeğe başlamak ve ana yemeğe geçmeden önce kısa bir ara vermek gibi adımların önemini vurgulayan Karabulut, iftar menüsünde sağlıklı seçimler yapmanın ve aşırıya kaçmamak gerektiğini belirtiyor.

Su tüketiminin kritik rolü

Karabulut, Ramazan ayında yeterli miktarda su tüketiminin önemine değiniyor. Özellikle sahurda bol su içmenin gün içindeki susuzluğu azaltacağını ve iftar sonrası su tüketiminin devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Bu, Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için olmazsa olmaz bir kuraldır.