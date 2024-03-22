Güvence bedelsiz abonelik dönemi başlıyor…

Güvence bedeli yükünden kurtuluş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik faturası yardımı alan vatandaşlar için önemli bir karara imza attı. Artık, 3 milyon 721 bin hak sahibi vatandaş, elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemek zorunda kalmayacak. Bu değişiklik, abonelik işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlıyor.

3.7 milyon vatandaşa finansal rahatlama

EPDK'nın aldığı bu karar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası yardımı alan geniş bir vatandaş kitlesini kapsıyor. Taşınma durumundan bağımsız olarak, bu yardımın sahipleri artık abonelik sürecinde ekstra bir maliyetle karşılaşmayacak.

Güvence bedelinin ekonomik etkisi

Elektrik aboneliklerinde talep edilen güvence bedelleri, hane başına 681 TL'den başlayıp 1634 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu durum, özellikle ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşlar için ciddi bir mali yük teşkil ediyor.

Yardımların amacına ulaşması

Bu yeni düzenleme, elektrik faturası yardımı alan ihtiyaç sahiplerine sunulan desteklerin daha etkin bir şekilde ulaşmasını amaçlıyor. Aynı zamanda, hane üyesi olmayanlar adına yapılan veya farklı isimler üzerine kayıtlı olan abonelikler ve usulsüz kullanımların önüne geçmeyi hedefliyor.

Usulsüz kullanımlara karşı etkili bir önlem

EPDK'nın bu kararı, usulsüz elektrik kullanımını önleme ve abonelik süreçlerinde yaşanan mağduriyetleri minimize etme amacı taşıyor. Güvence bedeli muafiyeti, bu yönde atılan önemli bir adımdır.

Ekonomik zorluklarla mücadelede büyük bir adım

Bu düzenleme, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için bir nefes alma fırsatı sunuyor. Elektrik faturası yardımı alanlar, abonelik işlemleri sırasında artık ek bir mali yükle karşılaşmayacak. Bu, sosyal devlet anlayışının güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.