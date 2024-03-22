22 Mar 2024 - 17:00- Ekonomi G:

Güvence bedelsiz abonelik dönemi başlıyor…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yeni kararıyla, elektrik faturası yardımı alan 3.7 milyon vatandaş artık abonelik işlemlerinde güvence bedeli ödemeyecek. Bu adım, ekonomik zorluklarla mücadele edenler için mali bir rahatlama sağlayacak ve usulsüz kullanımların önüne geçecek…

Arzu Sarı
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Güvence bedelsiz abonelik dönemi başlıyor… mask
Güvence bedelsiz abonelik dönemi başlıyor…
Güvence bedelsiz abonelik dönemi başlıyor…
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Güvence bedeli yükünden kurtuluş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik faturası yardımı alan vatandaşlar için önemli bir karara imza attı. Artık, 3 milyon 721 bin hak sahibi vatandaş, elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemek zorunda kalmayacak. Bu değişiklik, abonelik işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlıyor.

Güvence bedelsiz abonelik dönemi başlıyor…

3.7 milyon vatandaşa finansal rahatlama

EPDK'nın aldığı bu karar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası yardımı alan geniş bir vatandaş kitlesini kapsıyor. Taşınma durumundan bağımsız olarak, bu yardımın sahipleri artık abonelik sürecinde ekstra bir maliyetle karşılaşmayacak.

Güvence bedelsiz abonelik dönemi başlıyor…

Güvence bedelinin ekonomik etkisi

Elektrik aboneliklerinde talep edilen güvence bedelleri, hane başına 681 TL'den başlayıp 1634 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu durum, özellikle ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşlar için ciddi bir mali yük teşkil ediyor.

Yardımların amacına ulaşması

Bu yeni düzenleme, elektrik faturası yardımı alan ihtiyaç sahiplerine sunulan desteklerin daha etkin bir şekilde ulaşmasını amaçlıyor. Aynı zamanda, hane üyesi olmayanlar adına yapılan veya farklı isimler üzerine kayıtlı olan abonelikler ve usulsüz kullanımların önüne geçmeyi hedefliyor.Güvence bedelsiz abonelik dönemi başlıyor…

Usulsüz kullanımlara karşı etkili bir önlem

EPDK'nın bu kararı, usulsüz elektrik kullanımını önleme ve abonelik süreçlerinde yaşanan mağduriyetleri minimize etme amacı taşıyor. Güvence bedeli muafiyeti, bu yönde atılan önemli bir adımdır.

Ekonomik zorluklarla mücadelede büyük bir adım

Bu düzenleme, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için bir nefes alma fırsatı sunuyor. Elektrik faturası yardımı alanlar, abonelik işlemleri sırasında artık ek bir mali yükle karşılaşmayacak. Bu, sosyal devlet anlayışının güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

# aile, elektrik

22 Mar 2024 - 17:00 - Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

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